FİNANS

Jeotermale yatırım yaptı, hayal kırıklığı yaşadı

FİNANS HABERLERİ  | 26.11.2018 10:29 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Germencik ilçesinde, satın aldığı 80 dönüm arazinin 42 dönümüne sera kuran Azeri iş insanı Yunus Arifoğlu Öztürk (70), buranın ısıtılması için jeotermal su verilmemesinden yakındı.

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA) - AYDIN'ın Germencik ilçesinde, satın aldığı 80 dönüm arazinin 42 dönümüne sera kuran Azeri iş insanı Yunus Arifoğlu Öztürk (70), buranın ısıtılması için jeotermal su verilmemesinden yakındı. Jeotermal su alamadığı için serasını 3 yıldır kömürle ısıtmak zorunda kalan, bunun da çok maliyetli olduğunu belirten Öztürk, "Buraya kanunlara güvenerek geldim; ancak görüyorum ki kanunu dinleyen de tatbik ettiren de yok. Eğer kanunu dinleyen yoksa ben de seramı kapatıp, memleketime döneyim" dedi.

Ülkesinde 23 yıl büyük şirketlere CEO'luk yapan Azeri iş insanı Yunus Arifoğlu Öztürk, 3 sene önce, Aydın'ın Germencik ilçesinin kırsal Turanlar Mahallesi'nde 80 dönüm tarım arazisi satın aldı. Öztürk, aldığı arazinin bulunduğu bölgenin yakınında jeotermal enerji santralleri olması nedeniyle 42 dönüm kapalı alana domates serası kurdu. Serayı ısıtmak için başvurduğu jeotermal enerji firmalarının çalışanlarından olumsuz yanıt alan Öztürk, hayal kırıklığı yaşadı. Resmi kurumlara durumu bildirip, yardım istediğini dile getiren Yunus Arifoğlu Öztürk, sonuç alamadığını söyledi. Öztürk, 5 Kasım'da Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) sıkıntısını yazdığını anlattı. Geçici olarak kömür yakarak, ısıttığı serasında ürettiği tonlarca domatesi Rusya'ya ihraç eden ve nadir olarak iç piyasaya sunan Öztürk, jeotermal sorununa çözüm bulamazsa serasını kapatıp, ülkesine döneceğini söyledi.

SERAYI ISITMAK İÇİN YILDA BİN 800 TON KÖMÜR YAKIYOR

Türkiye'de seracılık yaparken, umduğunu bulamadığını belirten iş insanı Yunus Arifoğlu Öztürk, "Burayı jeotermal bölgesi olduğu için seçip, sera kurduk. Çünkü yönetmeliğe göre, jeotermal elektrik santrallerinde tekrar basılan suyun seralarda kullandırılması mecburiyeti vardı. Biz de buna güvenerek seramızı kurduk ve çalışmaya başladık. Daha sonra jeotermal şirketinin yetkililerini Ankara'da ziyaret edip, 'Serayı tamamladık, ısıtmamız için sıcak suyu nereden verebileceksiniz?' diye sordum. Bana, jeotermal tesislerin elektrik ürettiğini, seraların ısıtılmasıyla meşgul olmadığını bu nedenle de sıcak suyu veremeyeceklerini söylediler. Ben de mecburen büyük bir kazan alarak seramı kömürle ısıtmaya çalışıyorum ama bu bize çok pahalıya mal oluyor. Yılda bin 800 ton kömür tüketiyoruz. Kömürün maliyeti çok yüksek. Doğaya verdiği zararı da bir kenara bırakırsak maliyeti bile milyon liraları geçiyor" dedi.

'JEOTERMALİN ÜSTÜNDE OTURUYORUM AMA ISINAMIYORUM'

Jeotermalin üstünde üretim yaptığı halde çıkan sıcak buhardan serasını ısıtamadığını, jeotermal suyla tarımsal sulama yapılamayacağını belirten Öztürk, şunları söyledi:

"Ben ısı eşanjörümü onların kuyularının yanına koyacağım. Oradan aldığım suyla seramı ısıttıktan sonra aldığım su tekrardan onların borularına gidecek. Eğer seramı jeotermal ile ısıtabilirsem yılık bin 200 ton olan üretimim yıllık 2 bin 500 tona çıkacak. Yüzde 100'ün üzerinde bir artış meydana gelecek. Çünkü kazanla ısıyı kış aylarında aynı tutmak zor oluyor ama jeotermalle bunu başarabiliriz. Seradaki sıcaklığın 17 derecenin altına düşmemesi lazım. Domatesin fidesini üşüttüğünüz an her şey biter. Bir yıllık bağladığınız umut sönmüş olur. Sıcaklığı korumak için jeotermal mutlaka gerekiyor. Aksi takdirde bugüne kadar yaptığım 35 milyon lirayı aşan yatırımım boşa gidecek."

Serasında günlük olarak tükettiği 210 ton suyu bile arıtarak kullandığına dikkat çeken Öztürk, "Çevreye saygılıyım. İşimi, ülkemi, milletimi seviyorum. Vergimi veriyorum. Ertelenen hiç vergim olmadı. Ancak herkes topu üstünden atıyor ve kimse yardımcı olmuyor. Sorunumun çözülmesi için gitmediğim yer neredeyse kalmadı. Azerbaycan'dan buraya kanunlara güvenerek geldim ve yatırım yaptım. Ancak şimdi gördüm ki kanunları dinleyen de tatbik ettiren de yok. Eğer kanunu dinleyen yoksa ben de seramı kapatıp, memleketime döneyim. Yetkililerden yardım bekliyorum" dedi.

Hazır mısınız? Google evinize girecekHazır mısınız? Google evinize girecek
Doğu Karadeniz’in en büyük çelik gemisinin yapımına başlandıDoğu Karadeniz’in en büyük çelik gemisinin yapımına başlandı
200 milyon dolarlık yatırım hedefi200 milyon dolarlık yatırım hedefi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan ve Hatipoğlu arasında dikkat çeken diyalog: Gündemden düşürelim

Erdoğan ve Hatipoğlu arasında dikkat çeken diyalog: Gündemden düşürelim

Ünlü oyuncu Gamze Özçelik tesettüre girdi!

Ünlü oyuncu Gamze Özçelik tesettüre girdi!

O Ses Türkiye'de yarışmak için yaptıklarıyla şaşırttı! Acun Ilıcalı 'Koşarak yoluma çıktı ve...'

O Ses Türkiye'de yarışmak için yaptıklarıyla şaşırttı! Acun Ilıcalı 'Koşarak yoluma çıktı ve...'

Pazardaki balık fiyatları, hali 3'e katlıyor

Pazardaki balık fiyatları, hali 3'e katlıyor

Dolar ne kadar? 26 Kasım dolar kuru yorumları

Dolar ne kadar? 26 Kasım dolar kuru yorumları

TSK personeline fazla mesai ücreti çalışması

TSK personeline fazla mesai ücreti çalışması

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan piyasa mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan piyasa mesajı

FED faiz kararını açıkladı

FED faiz kararını açıkladı

Rus tur operatörleri Türkiye’ye turlarında euro kullanacak

Rus tur operatörleri Türkiye’ye turlarında euro kullanacak

Benzine gece yarısından sonra indirim geliyor

Benzine gece yarısından sonra indirim geliyor

İstanbul'da tarihi açılış! 6 milyar Euroluk yatırım

İstanbul'da tarihi açılış! 6 milyar Euroluk yatırım

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Doğu Karadeniz’in en büyük çelik gemisinin yapımına başlandı

Doğu Karadeniz’in en büyük çelik gemisinin yapımına başlandı

200 milyon dolarlık yatırım hedefi

200 milyon dolarlık yatırım hedefi

Jeotermale yatırım yaptı, hayal kırıklığı yaşadı

Jeotermale yatırım yaptı, hayal kırıklığı yaşadı

Sektördeki gelişmeler 'Perakende Günleri’nde tanıtılacak

Sektördeki gelişmeler 'Perakende Günleri’nde tanıtılacak

'Akıllı Bina Teknolojileri ve Elektrik Sistemleri Fuarı'na 5 binden fazla ziyaretçi

'Akıllı Bina Teknolojileri ve Elektrik Sistemleri Fuarı'na 5 binden fazla ziyaretçi

Pazardaki balık fiyatları, hali 3'e katlıyor

Pazardaki balık fiyatları, hali 3'e katlıyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.