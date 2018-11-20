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Jinping ve Macron Çin-Fransa Çevre Yılı etkinliğini kutladı

FİNANS HABERLERİ  | 20.11.2018 14:53 | Son Güncelleme

 Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve Fransız mevkidaşı Emmanuel Macron Çin-Fransa Çevre Yılı etkinliğinin başlatılması dolayısıyla bugün karşılıklı kutlama mesajları gönderdiler.

İstanbul, 20 Kasım (DHA) - Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve Fransız mevkidaşı Emmanuel Macron Çin-Fransa Çevre Yılı etkinliğinin başlatılması dolayısıyla bugün karşılıklı kutlama mesajları gönderdiler.
Çin Ulusal Radyosu'nun haberine göre, Xi mesajında, "Ekolojik ortam canlanırsa medeniyet de canlanır" dedi ve çevre yılı etkinliğinin iki ülke arasında çevre koruma, iklim değişikliğiyle mücadele ve biyo-çeşitliliği koruma gibi alanlardaki diyalog ve işbirliğinin güçlendirilmesini amaçladığını belirtti. Xi, Fransa dahil uluslararası toplumla el birliğiyle dünyayı korumaya hazır olduklarını dile getirdi.
Macron da, iklim değişikliğiyle mücadele, çevre ve biyo-çeşitliliği korumanın insanlığın en zorluk görevlerinden biri olduğuna, ayrıca Fransa-Çin kapsamlı stratejik ortaklığının çekirdek içerikleri arasında yer aldığına dikkat çekti.
Macron, Çin'deki ekolojik medeniyet inşası ve çok taraflı iklim yönetişim sürecine katılımın Fransa-Çin işbirliğine sağlam zemin hazırladığını kaydetti. Macron, Çin'le birlikte yeşil, düşük karbonlu ve sürdürülebilir kalkınmaya öncülük etmeye hazır olduklarını sözlerine ekledi.

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