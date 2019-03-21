FİNANS

John McAfee: Dünyada Bitcoin’i uzun vadede durduracak bir güç yok

FİNANS HABERLERİ  | 21.03.2019 13:45 | Son Güncelleme

ABD merkezli bilgisayar güvenliği yazılım şirketi McAfee’nin kurucusu, kripto savunucusu ve ABD başkan adayı John McAfee, Bitcoin’i uzun vadede durduracak bir güç olmadığını ve fiyat manipülasyonundan etkilenmeyeceğini söyledi.

Deniz Kılınç / İstanbul, 21 Mart (DHA) - ABD merkezli bilgisayar güvenliği yazılım şirketi McAfee’nin kurucusu, kripto savunucusu ve ABD başkan adayı John McAfee, Bitcoin’i uzun vadede durduracak bir güç olmadığını ve fiyat manipülasyonundan etkilenmeyeceğini söyledi.
McAfee, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda, Bitcoin’in tarihinin en büyük sınavından geçeceğini, fakat Bitcoin destekçilerinin söz konusu teknolojiye olan inançlarını korumaları gerektiğini söyledi. Küresel güçlerin merkezsiz kripto para biriminin gücünü durduramayacağını belirten McAfee, kripto para birimlerinin yükselişini kömürle çalışan arabalar döneminde yeni otomobillerin yükselişiyle kıyasladı. McAfee, söz konusu paylaşımlarda şu değerlendirmeyi yaptı:
“Dünyadaki güçlerin Bitcoin’i durduracağını mı sanıyorsunuz? Bu imkansız. Yeni teknolojiler her zaman kazanır. Dünyada bütün olup bitenle ve dünyanın en büyük endüstrisi olan demiryollarındaki büyük savaş, dünyanın ilk seri üretimi yapılan Model-T otomobilinin dünyaya hükmetmesine engel olmadı.”
Kripto para birimleri piyasalarındaki fiyat manipülasyonuna da değinen McAfee, yatırımcılara “rahatlamaları ve sabırlı olmaları” tavsiyesini verdi ve piyasanın en yüksek hacimli kripto para biriminde uzun vadede artış olacağına inandığını söyledi:
“İnsanlar, güçlü oyuncuların Bitcoin fiyat manipülasyonu eylemlerinden şikayet ediyor. Bunu unutun. Dünyada Bitcoin’i uzun vadede durdurmaya yetecek bir güç yok. Sakin ve sabırlı olun.”
Bitcoin’e olan desteğiyle bilinen McAfee, daha önce Twitter üzerinden yaptığı bir paylaşımda Bitcoin fiyatı 2020 yılına kadar 500 bin dolara yükselmezse “kendi cinsel organını yiyeceğini” söylemişti.

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