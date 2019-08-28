"Johnson’ın talebi" sterlini düşürdü

Kraliçe 2. Elizabeth'in, Johnson'ın talebini kabul etmesi halinde, ülkenin Avrupa Birliği'nden (AB) anlaşmasız ayrılmasını engellemek için yasa çıkarmaya hazırlanan muhalefet partilerinin bu girişimleri için yeterli zamanın kalmayabileceği ifade ediliyor.

Yerel saatle 13.19 itibarıyla İngiliz sterlini 1,10 avro ve 1,22 dolar seviyesine geriledi. İngiltere FTSE-100 endeksi ise 0,34 artarak 7,113.47 seviyelerinde işlem görüyor.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın milletvekillerine mektup yollayarak, kraliçeden 3 Eylül'de yaz tatili sona erecek İngiliz parlamentosunu, 9 Eylül-14 Ekim'de tatil etmesini talep ettiğini duyurmasının ardından İngiliz sterini ABD doları ve avro karşısından yüzde 0,70’in üzerinde değer kaybetti.

Johnson, 31 Ekim'de anlaşma olsun veya olmasın, İngiltere'yi AB'den ayırmaktaki kararlılığını sık sık yineliyor.

- Muhalefet partileri arasındaki müzakere süreci

İngiltere muhalefet partileri, Johnson'ın ülkeyi AB'den anlaşmasız ayırmasının önüne geçmek için parlamentoda bir yasa çıkarmak için kendi aralarında müzakerelere devam ediyor.

Muhalefet partilerinin, Johnson'ı güven oylamasıyla devirmek ve belirlenecek bir ismin liderliğinde Brexit'i erteleyip, ülkeyi erken seçime götürecek "geçici hükümet kurma" senaryosu da tartışılıyor.

Theresa May'in AB ile vardığı Brexit anlaşması, parlamentoda üç kez reddedilmişti.

İngiliz parlamentosu, 29 Mart'ta gerçekleşmesi gereken anlaşmasız Brexit'i yasa çıkararak engellemiş, hükümet, AB'nin de onayıyla Brexit'i 31 Ekim'e ertelemişti.

İngiltere, 2016'daki referandumda yüzde 48'e karşı yüzde 52 oyla AB'den ayrılma kararı almıştı.

