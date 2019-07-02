FİNANS

JP Morgan: Küresel imalât sanayi son yıllarda görülmemiş hızla daralıyor

FİNANS HABERLERİ  | 02.07.2019 12:18 | Son Güncelleme

Bankacılık devi JP Morgan, Küresel İmalat Sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi’nin (PMI) son altı buçuk yılın en düşük seviyesine gerilediğini açıkladı.

İstanbul, 2 Temmuz (DHA) - Bankacılık devi JP Morgan, Küresel İmalat Sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi’nin (PMI) son altı buçuk yılın en düşük seviyesine gerilediğini açıkladı.
Endeks, Mayıs ayındaki 49.8 puan düzeyinden Haziranda 49.4 puana indi. Böylece JP Morgan Küresel İmalat Sanayi PMI Endeksi 2012 yılı ikinci yarısından bu yana ilk kez arka arkaya iki ay düşüş göstermiş oldu. Endekste 50 puanın altı daralmaya işaret ediyor.
Alt kategorilerde ise küresel üretim miktarı, yeni siparişler, yeni ihracat ve istihdam alanlarında da daralma yaşandı.
JP Morgan Küresel Ekonomik Araştırmalar bölümünden Olya Borichevska PMI Endeksinin küresel üretimde büyümenin durduğuna işaret ettiğini belirtti.
Yeni iş olanaklarının Eylül 2012’den beri görülmeyen bir hızla daraldığını aktaran Borichevska, bunun da yeni işe alımları ve iş dünyasına yönelik beklentileri olumsuz etkilediğini dile getirdi.
Böylece iş dünyasına yönelik beklentilerin dip seviyeye düştüğünü kaydeden Borichevska, "İmalat sanayi yılın ikinci yarısında toparlanacaksa koşullarda kayda değer bir iyileşme görmemiz gerekiyor" dedi.
Araştırmada ulusal imalat sanayi PMI endeksleri baz alınan 30 ülkeden 18’i küçülme yaşadı. İmalat sanayi faaliyetleri düşen ekonomiler Arasında Çin, Japonya, Almanya, İngiltere, Tayvan, Güney Kore, İtalya ve Rusya yer aldı. ABD, Brezilya ve Avusturalya’nın imalat sanayileri ise büyüdü.

PARTNERÜnlü çiftin boşanmasının ardında o isim mi var?Ünlü çiftin boşanmasının ardında o isim mi var?
DHL GTB Endeksi global ticarette daralmaya işaret ettiDHL GTB Endeksi global ticarette daralmaya işaret etti
EKONOMİ KİTAPLIĞI - Ekonomide ve Piyasalarda Dalgaları YönetmekEKONOMİ KİTAPLIĞI - Ekonomide ve Piyasalarda Dalgaları Yönetmek
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

Son dakika FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreteri'nin kim olduğunu açıkladı

Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreteri'nin kim olduğunu açıkladı

Sıfır araç fiyatı teklif edildi ama satmıyor!

Sıfır araç fiyatı teklif edildi ama satmıyor!

Milyonlarca çalışanın gözü bu haberde! Yüzde 4 zam verilecek

Milyonlarca çalışanın gözü bu haberde! Yüzde 4 zam verilecek

Dev proje hizmete giriyor

Dev proje hizmete giriyor

LPG fiyatlarına 19 kuruş indirim geldi

LPG fiyatlarına 19 kuruş indirim geldi

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Liseliler Rusya'dan 5 madalyayla döndü

Liseliler Rusya'dan 5 madalyayla döndü

Golf Bravo Altın Effie ödülünün sahibi oldu

Golf Bravo Altın Effie ödülünün sahibi oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
DHL GTB Endeksi global ticarette daralmaya işaret etti

DHL GTB Endeksi global ticarette daralmaya işaret etti

EKONOMİ KİTAPLIĞI - Ekonomide ve Piyasalarda Dalgaları Yönetmek

EKONOMİ KİTAPLIĞI - Ekonomide ve Piyasalarda Dalgaları Yönetmek

Fon yöneticileri için 3. çeyrekte anahtar gösterge enflasyon

Fon yöneticileri için 3. çeyrekte anahtar gösterge enflasyon

Yeni otel yatırımları ile 2 bin 397 ek istihdam sağlanacak

Yeni otel yatırımları ile 2 bin 397 ek istihdam sağlanacak

Fırsatçılar hazine arazilerinde yakalandı

Fırsatçılar hazine arazilerinde yakalandı

İTO

İTO

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.