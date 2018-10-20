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JP Morgan neden gümüş alıyor?

FİNANS HABERLERİ  | 20.10.2018 13:07 | Son Güncelleme

AMERİKALI bankacılık devi JP Morgan, tarihte bir özel kuruluşun biriktirdiği en büyük gerçek gümüş varlığını topluyor.

Erkan ÖZ/İSTANBUL, (DHA)- AMERİKALI bankacılık devi JP Morgan, tarihte bir özel kuruluşun biriktirdiği en büyük gerçek gümüş varlığını topluyor.
Daha önce hiç fiziksel gümüş varlığı tutmayan banka, 2011 yılından itibaren gerçek gümüş stoklarını hızla artırdı.
smaulgld.com tarafından yayınlanan verilere göre, 22 Haziran 2018 tarihinde JP Morgan’ın fiziki gümüş varlığı 140 milyon ons’a (yaklaşık 4354 ton) yükseldi.
Daha önce ünlü yatırımcı Warren Buffet 1997-98 döneminde 129.7 milyon ons Nelson, William ve Lamar Hunt kardeşler ise 1971-1980 döneminde 100 milyon ons gümüş toplamışlardı. Hunt Kardeşler’in gümüş topladığı dönemde altın fiyatları 24 kat gümüş fiyatları ise 38 kat artış göstermişti.
JP Morgan, ABD vadeli işlemler piyasalarında en çok gümüş işlemi gerçekleştiren kuruluş durumunda. Ancak, vadeli işlemlerde kontrat düzenlemek için her zaman elinizde gerçek gümüş olması gerekmiyor. Örneğin, bir banka elinde hiç gerçek gümüş olmasa dahi bir yıl sonrasına bugünkü fiyattan daha düşük fiyata gümüş teslim edebileceğine dair bir vadeli türev kontratı hazırlayıp bunu piyasada satabiliyor. Bireysel yatırımcılar ise büyük bankaların bu yöntemle altın ve gümüş fiyatlarını düşük tuttuğunu iddia ediyor.
JP Morgan, bireysel gümüş yatırımcılarının, fiyatları baskıladığı için en çok şikâyet ettikleri banka konumunda.
JP MORGAN MAHKEMELİK OLDU
2010-2011 yıllarında ABD’de 43 yatırımcı JP Morgan’ı gümüş fiyatlarını manipüle ettiği iddiasıyla mahkemeye verdi. Konu hakkında yayınlanan Jonathan Stempel imzalı Reuters haberine göre Manhattan Bölge Mahkemesi’nde görevli yargıç 18 Mart 2013 tarihinde verdiği kararında yatırımcıların JP Morgan’ın fiyatları ‘etkileme’ yeteneğine sahip olduğu görüşünü kabul etti. JP Morgan da bu görüşe karşı savunma yapma gereği görmedi. Ancak yargıç, bankanın kasıtlı olarak olağandışı fiyat oluşmasını sağladığı iddiasını reddetti.
Amerikan internet medyası JP Morgan’ın dolar sisteminde bir sorun beklediğini ve bu nedenle gümüş fiyatlarını türev piyasasında düşürerek çok yüksek miktarda gerçek gümüş topladığını iddia ediyor. Bu teoriye göre, dolar sisteminde yaşanacak ciddi bir sorun, doların alternatifi olan altın ve gümüşe çok yüksek bir talep meydana getirecek.
Gümüş analisti Ted Butler, silverseek.com adlı haber sitesindeki 12 Nisan 2018 tarihinde yayınlanan yazısında, JP Morgan’ın bağlı kuruluşları ve müşterileri yoluyla fiilen kontrol ettiği fiziki gümüş varlığının aslında 700 milyon ons’un da üzerinde olduğunu belirtmişti.
MORGAN’IN TARİHE GEÇEN SÖZÜ
JP Morgan bankasının kurucusu John Pierpont Morgan 18 Aralık 1912’de ABD Kongresi’ne ifade verirken daha sonra çok ünlenecek olan şu sözü söylemişti:
"Sadece altın (ve gümüş) paradır, başka hiçbir şey değil"

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