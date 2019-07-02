İSTANBUL (AA) - YUNUS TÜRK - JP Morgan Securities Yönetim Kurulu Başkanı Sir Windfried Bischoff, Türkiye'nin önünde 4 senelik seçimsiz bir dönem olacağını, bu dönemde uluslararası yatırımlar ve yabancı sermayenin ülkeye rağbet göstereceğini, izlenecek olan ekonomi politikalarının açık bir şekilde ülkedeki yatırım iklimini etkileyeceğini söyledi.

Bischoff, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ABD ve Çin arasında devam eden ticaret savaşlarının G20 toplantısı sonrası çok da endişe verici şekilde sonuçlanmayacağını ifade ederek, ABD ve Çin'in hala ticareti sürdürdüğünü, iki ekonomik devin konuya daha makro seviyede baktığını ve bu anlaşmazlığın bitmesinin iki ülkenin de faydasına olacağını belirtti.

Ticaret savaşlarının ne zaman ve nasıl şekilleneceğine dair bilinmezliklerin söz konusu olduğuna işaret eden Bischoff, "İki ülkenin de ortak bir yol bulabilmesi ne zaman gerçekleşir, şu an için tahmin edilemiyor. 3 senedir devam eden ticaret savaşlarında ilk göz kırpanın diğer tarafa karşı bir aşama geride kaldığını söyleyebiliriz. Şimdiye kadar görünen o ki Çin, ilk gözü kırpan tarafta yer alıyor." ifadelerini kullandı.