JPMorgan'a göre ABD'de boğa piyasası daha devam edecek

İstanbul, 20 Temmuz (DHA) - ABD merkezli yatırım bankası JPMorgan'a göre, ABD hisse senetlerinde 10 yıldır devam eden "boğa piyasası"nın sürmesi için hala marjları var.

JPMorgan Chase & Co.'nun varlık yönetim ekibi, ABD hisse senedi piyasalarında yukarı hareketin 2.5 yıl daha devam edebileceğini ifade ettiler. Analistlere göre ABD hisse senetleri, bir boğa piyasasının son evresinden çok orta dönemindeler.

JPMorgan ayrıca yatırımcılara, ABD piyasaları ivme kaybettiğinde, gelişmekte olan piyasalara yönelmelerini öneriyor. JPMorgan'ın global stratejistlerinden Marko Kalonovic yaptığı değerlendirmede, "Eğer ticaret veya faiz endişeleri hafifler ise, gelişmekte olan piyasa hisse senetlerinde 2016 başlarındakine benzer bir ralli yaşanabilir" dedi.

