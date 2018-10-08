FİNANS

Juncker: AB'nin uzun vadeli güvenlik için Rusya'ya ihtiyacı var

FİNANS HABERLERİ  | 08.10.2018 23:01 | Son Güncelleme

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker, AB'nin bölgede uzun süreli güvenliği başarmak için Rusya ile işbirliği yapmasının zorunlu olduğunu söyledi.

İstanbul, 5 Ekim (DHA) - Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker, AB'nin bölgede uzun süreli güvenliği başarmak için Rusya ile işbirliği yapmasının zorunlu olduğunu söyledi.
Juncker ayrıca, AB'nin dış politika konularında daha yetenekli ve harekete geçmeye hazır olmasının gerektiğini söylediği konuşmasında, Avrupalıların İran'a karşı verdikleri sözlerin arkasında durmaları gerektiğini de ifade etti. AB Komisyonu Başkanı ayrıca, euronun güçlendirilmesine ihtiyaç olduğunu da vurguladı.

PARTNERRüyada ölmüş yakınlarımızı görmek ne demek?Rüyada ölmüş yakınlarımızı görmek ne demek?
Nobel Barış Ödülü'nü Denis Mukwege ve Nadia Murad aldı (2)Nobel Barış Ödülü'nü Denis Mukwege ve Nadia Murad aldı (2)
BTSO Başkanı Burkay: Kuzey Afrika pazarını güçlendirmeyi hedefledikBTSO Başkanı Burkay: Kuzey Afrika pazarını güçlendirmeyi hedefledik
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dikkat: Meteoroloji duyurdu! Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın

Dikkat: Meteoroloji duyurdu! Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın

Arka Sıradakiler'in Özge'si Avlu dizisine katıldı son halini görenler şaştı kaldı!

Arka Sıradakiler'in Özge'si Avlu dizisine katıldı son halini görenler şaştı kaldı!

Çobanın keşfettiği maden, bölgenin kaderini değiştirdi

Çobanın keşfettiği maden, bölgenin kaderini değiştirdi

Rüyasındaki meyvenin ağacından 13 bin tane dikti

Rüyasındaki meyvenin ağacından 13 bin tane dikti

Türkiye'de asgari ücret artık Avrupa'nın en düşükleri arasında, ne kadar zam yapılmalı?

Türkiye'de asgari ücret artık Avrupa'nın en düşükleri arasında, ne kadar zam yapılmalı?

Ticaret Bakanlığı 114 firmadan fahiş fiyat artışıyla ilgili savunma istedi

Ticaret Bakanlığı 114 firmadan fahiş fiyat artışıyla ilgili savunma istedi

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
RG - Etiketlerde yerli üretim logosunun kullanım esasları

RG - Etiketlerde yerli üretim logosunun kullanım esasları

İpek Yolu Projesi Türkiye’de Çinli öğrenci sayısını uçurdu

İpek Yolu Projesi Türkiye’de Çinli öğrenci sayısını uçurdu

“Her borçlu konkordato talebinde bulunamaz”

“Her borçlu konkordato talebinde bulunamaz”

Bitlis Valisi Ustaoğlu: Yatırım yapan işadamlarını kahraman olarak görüyoruz

Bitlis Valisi Ustaoğlu: Yatırım yapan işadamlarını kahraman olarak görüyoruz

'Fiyatlar biraz arttı ama bunu fırsata çeviren biz üreticiler değiliz'

'Fiyatlar biraz arttı ama bunu fırsata çeviren biz üreticiler değiliz'

Dünyanın ilk mantar-tabanlı "deri görünümlü" çantası: Mylo

Dünyanın ilk mantar-tabanlı "deri görünümlü" çantası: Mylo

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.