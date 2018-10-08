Juncker: AB'nin uzun vadeli güvenlik için Rusya'ya ihtiyacı var

İstanbul, 5 Ekim (DHA) - Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker, AB'nin bölgede uzun süreli güvenliği başarmak için Rusya ile işbirliği yapmasının zorunlu olduğunu söyledi.

Juncker ayrıca, AB'nin dış politika konularında daha yetenekli ve harekete geçmeye hazır olmasının gerektiğini söylediği konuşmasında, Avrupalıların İran'a karşı verdikleri sözlerin arkasında durmaları gerektiğini de ifade etti. AB Komisyonu Başkanı ayrıca, euronun güçlendirilmesine ihtiyaç olduğunu da vurguladı.

