Junioshow Fuarı Bursa'da açılıyor

Bursa Uluslararası Bebe-Çocuk Hazır Giyim ve Çocuk İhtiyaçları Fuarı (Junioshow), 4 Temmuz Çarşamba günü kapılarını açacak. Bursa Ticaret ve Sanayi Odasından (BTSO) yapılan açıklamaya göre, BTSO öncülüğünde, TÜYAP Bursa Fuarcılık AŞ ve Bebe Çocuk Konfeksiyonu Sektörü Sanayici ve İş Adamları Derneği (BEKSİAD) iş birliğiyle organize edilen fuarda 110 firma stantlarıyla yer alacak. Sadece toptan satışların yapılacağı platform olan fuara, TÜYAP yurt dışı ofislerinin çalışmaları ve BTSO'nun Ekonomi Bakanlığı desteğiyle yürüttüğü Ur-Ge projeleri kapsamında Azerbaycan, Beyaz Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri, Bosna Hersek, Bulgaristan, Cezayir, Fas, Filistin, Gürcistan, Güney Afrika, Irak, İngiltere, İran, İsrail, Katar, Kazakistan, Kırgızistan, Kosova, Kuveyt, Libya, Lübnan, Makedonya, Mısır, Özbekistan, Polonya, Romanya, Rusya, Sırbistan, Sudan, Suudi Arabistan, Ukrayna, Umman, Ürdün ve Yunanistan olmak üzere 50 ülkeden bine yakın iş insanı iş birliği için gelecek. Yurt içinden de İstanbul, Gaziantep, İzmir, Ankara ve Denizli başta olmak üzere 45'ten fazla kentten gelecek sektör temsilcileri, fuardaki firmalarla iş birliği görüşmeleri yapacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BTSO Başkanı İbrahim Burkay, kent ekonomisine değer katan ve sektörleri büyüten çalışmaları hız kesmeden sürdürdüklerini belirterek, Junioshow'un 4-7 Temmuz'da gerçekleştirileceğini bildirdi. - "Firmalarımızın küresel arenada birer oyuncu olmasını istiyoruz" Burkay, 0-12 yaş bebe ve çocuk hazır giyim sonbahar-kış kreasyonlarının fuarda görücüye çıkacağı bilgisini vererek, şöyle devam etti: "Bursa, bebe ve çocuk konfeksiyonu sektöründe büyük bir potansiyele sahip. Özellikle Vişne bölgesi, Türkiye'deki bebe ve çocuk konfeksiyonu konusunda önemli bir kümelenme merkezi konumunda. Sektörümüz fuarcılıkta rol model bir konuma yükseldi. Junioshow, sadece bölgemizde ve ülkemizde değil, dünya tarafından kabul edilen bir organizasyona dönüştü. Fuar bebe ve çocuk konfeksiyonu üretimi yapan firmaların rekabetçiliğine ve ihracatına büyük güç katıyor. Bursalı firmalar, Türkiye bebe ve çocuk konfeksiyonu üretiminin yüzde 80'ine yakınını tek başına karşılıyor. Küresel Fuar Acentesi, Ticari Safari ve Ekonomi Bakanlığının destekleriyle devam eden Ur-Ge projelerimizle firmalarımızın küresel arenada birer oyuncu olmasını istiyoruz."