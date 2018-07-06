"Junioshow Fuarı"na yabancı ilgisi

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde TÜYAP Bursa Fuarcılık AŞ ve Bebe Çocuk Konfeksiyonu Sektörü Sanayici ve İş Adamları Derneği (BEKSİAD) iş birliğiyle 5'incisi düzenlenen Bebe-Çocuk Hazır Giyim ve Çocuk İhtiyaçları Fuarı'na (Junioshow) gelen yabancı alıcılar, sipariş vermeye başladı.

BTSO'dan yapılan açıklamaya göre, Bursa Uluslararası Fuar Merkezi'ndeki fuarda stant açan 110 Bursalı firma, yabancı firmalarla ikili iş görüşmeleri gerçekleştiriyor.

Gana'dan Kanada'ya, Rusya'dan İran'a 50 ülkeden gelen yaklaşık bin alıcı, sonbahar-kış kreasyonlarının görücüye çıktığı fuarda, Bursalı firmalarla iş birliği yaparak, ilk siparişlerini vermeye başladı.

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Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Rusya'dan gelen Sergey İliyev, 10 senedir bebe ve çocuk konfeksiyonu sektöründe ticaret yaptığını belirtti.

Bursa'ya birçok kez geldiğini ve her seferinde Bursalı firmalarla iş birliği yaptığını ifade eden İliyev, "Çok fazla firmayla görüştüm. Bursa'da her coğrafyaya hitap eden ürün bulabiliyorum. Junioshow, direkt üreticiyle bizi buluşturuyor. Avrupa kalitesinde ürünler, çok uygun fiyatlarla satılıyor. Bu ziyaretimde birçok sipariş vererek ülkeme döneceğim." değerlendirmesinde bulundu.