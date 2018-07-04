FİNANS

Junioshow kapılarını beşinci kez açtı

FİNANS HABERLERİ  | 04.07.2018 17:19 | Son Güncelleme

BURSA Bebe-Çocuk Hazır Giyim ve Çocuk İhtiyaçları Fuarı 'Junioshow', beşinci kez kapılarını açtı.

Junioshow kapılarını beşinci kez açtı

BURSA, (DHA)- BURSA Bebe-Çocuk Hazır Giyim ve Çocuk İhtiyaçları Fuarı 'Junioshow', beşinci kez kapılarını açtı.
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ve TÜYAP Bursa Fuarcılık A.Ş. tarafından, Bebe Çocuk Konfeksiyonu Sanayici ve İşadamları Derneği (BEKSİAD) işbirliğinde gerçekleştirilen fuarda, 110 firma stant açtı. Fuarda, 0-12 yaş arası bebe ve çocuk hazır giyimi sonbahar-kış kreasyonları sergilendi. Fuar kapsamında, BTSO'nun Ticari Safari Projesi ve bebe-çocuk konfeksiyonu sektöründe sürdürdüğü iki ayrı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Projesi'nin (Ur-Ge) yanı sıra TÜYAP'ın yurt dışı ofislerinin çalışmaları ile 50 ülkeden 1000'e yakın yabancı alıcı, Bursa'ya gelmeye başladı.
Uluslararası alanda rekabetin giderek zorlaştığı bir ortamda BTSO'nun fuarcılık çalışmalarıyla sektörlere önemli bir güç kattığına değinen BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur, "Bursa, bebe çocuk konfeksiyonu üretiminin en önemli kentlerinden bir tanesi. Ancak sadece iyi ürün üretmek pazar başarısı için artık yeterli olmuyor. Firmalarımızın iyi pazarlama ve satış stratejilerine sahip olmaları, fuarlarda yer almaları gerekiyor. Özellikle fuarlar, firmalarımızın dış pazarlarda var olabilmeleri ve ürünlerini pazara tanıtabilmeleri için en önemli araçlar arasında yer alıyor" diye konuştu.
FUAR YÜZDE 25 BÜYÜME İLE KAPILARINI AÇTI
TÜYAP Bursa Fuarcılık Genel Müdürü İlhan Ersözlü, 'Junioshow' fuarının kısa süre içerisinde sektörde bir marka haline geldiğini söyledi. 5'inci kez düzenlenen fuarın, geçen yıl Temmuz ayında gerçekleştirilen fuara göre yüzde 25 büyüdüğünü dile getiren Ersözlü, bu büyümenin fuarın başarısının bir göstergesi olduğunu belirtti.
SEKTÖRÜN TANITIMINA ÖNEMLİ KATKI
BEKSİAD Başkanı Ömer Yıldız ise konuşmasında, fuarların sektörün ve Bursa'nın tanıtımına önemli katkılar sağladığını vurguladı.
'JUNIOSHOW SEKTÖRÜN GÜCÜNÜN BİR RESMİ'
'Junioshow'un sektörün gücünün bir resmi olduğunu belirten Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, BTSO, TÜYAP ve BEKSİAD'a fuarın düzenlenmesindeki katkılarından dolayı teşekkür etti.
Bursa Milletvekili Refik Özen, Bursa bebek ve çocuk konfeksiyonu sektörünün önemli bir başarı hikayesi yazdığını ifade etti.
Bursa Vali Yardımcısı İbrahim Avcı da Bursa'nın bebek ve çocuk konfeksiyonu sektöründe iddialı bir şehir olduğunu söyledi.

FOTOĞRAFLI

Junioshow kapılarını beşinci kez açtıJunioshow kapılarını beşinci kez açtı

PARTNERCildinizden çok şikayet ediyorsanız bu haber tam size göre!Cildinizden çok şikayet ediyorsanız bu haber tam size göre!
Trabzon'da dağın zirvesine OSB kurulacakTrabzon'da dağın zirvesine OSB kurulacak
Reel efektif döviz kuru endeksi 77.1 ile en düşük düzeye gerilediReel efektif döviz kuru endeksi 77.1 ile en düşük düzeye geriledi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Köpeğin cinsel organı kadının vajinasına sıkıştı

Köpeğin cinsel organı kadının vajinasına sıkıştı

Naz Mila'dan 'muzlu' paylaşım

Naz Mila'dan 'muzlu' paylaşım

Son dakika: 2018 Kurbanlık fiyatları belli oldu!

Son dakika: 2018 Kurbanlık fiyatları belli oldu!

Varlık Barışı'nda bu tarihe dikkat

Varlık Barışı'nda bu tarihe dikkat

Gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar oldu? İşte son durum...

Gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar oldu? İşte son durum...

KOSGEB Destek Programları Yönetmeliği'nde değişiklik

KOSGEB Destek Programları Yönetmeliği'nde değişiklik

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Trabzon'da dağın zirvesine OSB kurulacak

Trabzon'da dağın zirvesine OSB kurulacak

Reel efektif döviz kuru endeksi 77.1 ile en düşük düzeye geriledi

Reel efektif döviz kuru endeksi 77.1 ile en düşük düzeye geriledi

KTKC ile yurt dışına açılan Limak hedefine Makedonya ve Fransa'yı aldı

KTKC ile yurt dışına açılan Limak hedefine Makedonya ve Fransa'yı aldı

Dünya Kupası'nın domatesi Fethiye'den

Dünya Kupası'nın domatesi Fethiye'den

IGC: Küresel soya üretimi bu yıl 21 milyon ton daha fazla olacak

IGC: Küresel soya üretimi bu yıl 21 milyon ton daha fazla olacak

Amasya, iki ürününe coğrafi işaret tescil belgesi aldı

Amasya, iki ürününe coğrafi işaret tescil belgesi aldı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.