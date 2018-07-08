FİNANS

Junioshow'u binlerce kişi ziyaret etti

FİNANS HABERLERİ  | 08.07.2018 15:26 | Son Güncelleme

Bursa'da 4 Temmuz'da kapılarını açan Bebe-Çocuk Hazır Giyim ve Çocuk İhtiyaçları Fuarı, 55 ülkeden 12 bine yakın iş profesyoneli tarafından ziyaret edildi

Bursa Uluslararası Bebe-Çocuk Hazır Giyim ve Çocuk İhtiyaçları Fuarı (Junioshow) sona erdi.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odasından (BTSO) yapılan açıklamaya göre, BTSO öncülüğünde, TÜYAP Bursa Fuarcılık AŞ ve Bebe Çocuk Konfeksiyonu Sektörü Sanayici ve İş Adamları Derneği (BEKSİAD) iş birliğiyle organize edilen fuarda, 0-12 yaş bebe ve çocuk hazır giyimi sonbahar-kış kreasyonları sergilendi.

Fuara, Türkiye'nin çeşitli kentlerinin yanı sıra Kanada'dan Gana'ya, Rusya'dan İngiltere'ye, Kazakistan'dan Cezayir'e kadar birçok farklı ülkeden, uluslararası alanda marka değeri yüksek firmalar katılım sağladı.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, bebe ve çocuk konfeksiyonu sektöründe Bursa'nın marka olduğunu belirterek, Ekonomi Bakanlığının destekleriyle yürütülen Ur-Ge projeleriyle sektörün kabuğunu kırarak, çıtasını yükselttiğini vurguladı.

- "Fuar dünyada kabul edilen bir organizasyon haline geldi"

Burkay, Bursa'nın ihracatına büyük katkı sağlayan bebe ve çocuk konfeksiyonu sektörünün her geçen yıl dış ticaret hacmini artırdığını bildirerek, "2016 yılında Ur-Ge firmalarımızın yüzde 116'lık artışı, sektörün ihracat noktasındaki kararını ortaya koyuyor. 2017 yılında sektör Bursa ölçeğinde yüzde 7,1 ihracat artışı gerçekleştirirken, BTSO'nun Ur-Ge üyesi firmalarımızın ihracat artışı yüzde 40'ın üzerinde oldu. Bu performans, firmalarımızın ihracat iştahını bizlere gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Bursa'nın bebe ve çocuk konfeksiyonu sektöründe büyük bir potansiyele sahip olduğunu kaydeden Başkan Burkay, şunları belirtti:

"Fuar sadece Bursa ve Türkiye'de değil, dünya tarafından kabul edilen bir organizasyon haline geldi. Bu başarının arkasında bu projelere sahip çıkan sektör temsilcilerinin katkısı çok büyük. Katma değerli ve tasarım odaklı üretimleriyle marka olan Bursalı firmalarımız, Ur-Ge projeleriyle rekabetçiliğini güçlendirmenin yanı sıra yurt dışı programlarıyla küresel arenada bir oyuncu haline geldi. Sektörümüzden gelen talep doğrultusunda yılda iki kez düzenlediğimiz fuarın meyvelerini önümüzdeki yıllarda da toplamaya devam edeceğiz. BTSO olarak sektörümüzün ihracat odaklı büyümesine yeni organizasyonlarla öncülük etmeyi sürdüreceğiz."

- "Bir sonraki buluşma 9-12 Ocak 2019'da"

TÜYAP Bursa Fuarcılık AŞ Genel Müdürü İlhan Ersözlü, Junioshow Fuarı’nın 55 ülkeden gelen 11 bin 828 iş profesyoneli tarafından ziyaret edildiğini açıkladı.

Ersözlü, Junioshow'un bir sonraki buluşmasının 9-12 Ocak 2019'da yapılacağını ifade ederek, "İlkbahar-yaz konseptiyle ziyaretçileriyle buluşacak Junioshow için şimdiden hazırlıklara başladık. Yine dekor stantların yer alacağı fuar, yeni pazarlara açılmak ve mevcut pazar paylarını artırmak isteyen firmaların katılımı ile gerçekleşecek." değerlendirmesinde bulundu.

BEKSİAD Başkanı Ömer Yıldız da Bursalı firmaların fuar boyunca önemli iş görüşmeleri gerçekleştirdiğini kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
bebe çocuk konfeksiyonu BTSO bursa fuar Junioshow

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