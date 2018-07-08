Junioshow'u binlerce kişi ziyaret etti

Burkay, Bursa'nın ihracatına büyük katkı sağlayan bebe ve çocuk konfeksiyonu sektörünün her geçen yıl dış ticaret hacmini artırdığını bildirerek, "2016 yılında Ur-Ge firmalarımızın yüzde 116'lık artışı, sektörün ihracat noktasındaki kararını ortaya koyuyor. 2017 yılında sektör Bursa ölçeğinde yüzde 7,1 ihracat artışı gerçekleştirirken, BTSO'nun Ur-Ge üyesi firmalarımızın ihracat artışı yüzde 40'ın üzerinde oldu. Bu performans, firmalarımızın ihracat iştahını bizlere gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odasından (BTSO) yapılan açıklamaya göre, BTSO öncülüğünde, TÜYAP Bursa Fuarcılık AŞ ve Bebe Çocuk Konfeksiyonu Sektörü Sanayici ve İş Adamları Derneği (BEKSİAD) iş birliğiyle organize edilen fuarda, 0-12 yaş bebe ve çocuk hazır giyimi sonbahar-kış kreasyonları sergilendi.

Bursa'nın bebe ve çocuk konfeksiyonu sektöründe büyük bir potansiyele sahip olduğunu kaydeden Başkan Burkay, şunları belirtti:

"Fuar sadece Bursa ve Türkiye'de değil, dünya tarafından kabul edilen bir organizasyon haline geldi. Bu başarının arkasında bu projelere sahip çıkan sektör temsilcilerinin katkısı çok büyük. Katma değerli ve tasarım odaklı üretimleriyle marka olan Bursalı firmalarımız, Ur-Ge projeleriyle rekabetçiliğini güçlendirmenin yanı sıra yurt dışı programlarıyla küresel arenada bir oyuncu haline geldi. Sektörümüzden gelen talep doğrultusunda yılda iki kez düzenlediğimiz fuarın meyvelerini önümüzdeki yıllarda da toplamaya devam edeceğiz. BTSO olarak sektörümüzün ihracat odaklı büyümesine yeni organizasyonlarla öncülük etmeyi sürdüreceğiz."

- "Bir sonraki buluşma 9-12 Ocak 2019'da"

TÜYAP Bursa Fuarcılık AŞ Genel Müdürü İlhan Ersözlü, Junioshow Fuarı’nın 55 ülkeden gelen 11 bin 828 iş profesyoneli tarafından ziyaret edildiğini açıkladı.

Ersözlü, Junioshow'un bir sonraki buluşmasının 9-12 Ocak 2019'da yapılacağını ifade ederek, "İlkbahar-yaz konseptiyle ziyaretçileriyle buluşacak Junioshow için şimdiden hazırlıklara başladık. Yine dekor stantların yer alacağı fuar, yeni pazarlara açılmak ve mevcut pazar paylarını artırmak isteyen firmaların katılımı ile gerçekleşecek." değerlendirmesinde bulundu.

BEKSİAD Başkanı Ömer Yıldız da Bursalı firmaların fuar boyunca önemli iş görüşmeleri gerçekleştirdiğini kaydetti.

