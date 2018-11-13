Kaan Terzioğlu yeniden GSMA Yönetim Kurulu’na seçildi

İSTANBUL (AA) - Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, art arda 3. kez Dünya GSM Birliği (GSMA) Yönetim Kurulu'na seçildi.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, 800’ün üzerinde GSM şirketinin üye olduğu, mobil iletişimin önemli uluslararası kuruluşlarından GSMA (Dünya GSM Birliği), Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu’nu art arda 3. kez Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçti. Terzioğlu bir kez daha dünya mobil endüstrisine yön veren 25 üyeden biri olma onuruna erişti.

GSMA, Kaan Terzioğlu’nun göreve başladığı ilk günden bu yana Turkcell’de sürdürdüğü dijital dönüşüm hamlesi ve Turkcell’in "dijital operatör" olma başarısını yakından takip ediyor. Turkcell bu gelişmeyle birlikte, 5’inci kez GSMA’de yer aldı. Terzioğlu aynı zamanda GSMA’in Denetim Komitesi Başkanlığı görevini de yürütüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Terzioğlu, Turkcell olarak son 3,5 yılda oluşturulan iş modeli ve sonuçlarının Türkiye’nin gücünü göstermesi açısından çok önemli olduğunu kaydetti.

Türkiye’nin yerli ve milli dijital servislerinin artık dünyanın da gündeminde olduğunu ifade eden Terzioğlu, " Afrika, Karayipler, Nepal, Latin Amerika ve Doğu Avrupa'dan operatörler dijital hizmetlerimizi inceliyor, dijital ekonomiye katkı sağlayan hikayemizi dinliyor. Türk mühendislerden oluşan Ar-Ge ekibimizin oluşturduğu ürün ve hizmetler dünyaya açılıyor.