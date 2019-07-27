Kaçak salep toplayanlara 602 bin lira ceza

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından Ağrı'da kaçak olarak doğadan salep toplayanlara 601 bin 712 lira idari para cezası kesildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Ağrı'da bir yolcu otobüsünde yapılan kontrol sırasında, 23 çuval içerisinde 610 kilogram kurutulmuş salep soğanı ile yakalanan yabancı uyruklu iki kişiye 300 bin 856'şar lira olmak üzere toplamda 601 bin 712 lira idari para cezası uygulandı.

Salep soğanları, DKMP Ağrı Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Nesli Tehlikede Olan Yabani Bitki ve Hayvan Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme'ye göre, nesli tehlike altında türler listesinde bulunan ve koruma altına alınan salep bitkisinin doğadan toplanmasına izin verilmiyor. Salep ve yabani orkidelerin kök yumrularının sökülerek ticari amaçla toplanması, endemik olan bu bitkilerin zaman içinde yok olma tehlikesini ortaya çıkarıyor.

