BİLAL KAHYAOĞLU - Kastamonu'nun Şenpazar ilçesinde Aysel Bakır, güneş enerjisi santraliyle 2 bin nüfuslu ilçenin günlük elektrik ihtiyacını karşılıyor.

İlçede atıl vaziyetteki 5 dönümlük tarlayı 25 yıllığına kiralayan Bakır, burada güneş enerjisi üretmeye karar verdi.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan (TKDK) hibe alarak 1,6 milyon liralık yatırımı hayata geçiren Aysel Bakır, AA muhabirine, ilçede ailesiyle birlikte uzun yıllar arıcılık yaptığını belirtti.

Arılarını yabani hayvanlardan korumak için güneş enerjisi sistemine ihtiyaç duyduklarını ifade eden Bakır, birkaç panelle arılarını korumaya aldıklarını söyledi.

Daha sonra bu işi geliştirmeye karar verdiklerini anlatan Bakır, "Devlet desteğinin de olduğunu duyduğumuz için TKDK'den destek alarak bunu ilerletmek istedik. Eşimin de desteğiyle bunu büyütmeye karar verdik." dedi.

Daha sonra Harmangeriş köyünden 5 dönümlük bir arazi kiraladıklarını dile getiren Bakır, arazinin atıl durumda olduğuna işaret etti.

Bakır, tarlaya kurdukları güneş panelleriyle 2 bin nüfuslu Şenpazar ilçesinin günlük ihtiyacını karşılayacak kadar elektrik ürettiklerini ifade ederek, "Devletimizin kadınlarımıza verdiği desteği bütün kadınlarımızın değerlendirmesini arzu ederim. Bu cesaret işidir. Bütün kadınlardan aynı cesareti sergilemelerini temenni ediyorum." dedi.