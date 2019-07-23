FİNANS

Kadın girişimci "tarlada" elektrik üretiyor

FİNANS HABERLERİ  | 23.07.2019 11:20 | Son Güncelleme

Kastamonu'nun Şenpazar ilçesinde kadın girişimci tarlaya kurduğu güneş panelleriyle bir ilçeye yetecek elektrik üretiyor - Aysel Bakır: - "Devletimizin kadınlarımıza verdiği desteği bütün kadınlarımızın değerlendirmesini arzu ederim"

BİLAL KAHYAOĞLU - Kastamonu'nun Şenpazar ilçesinde Aysel Bakır, güneş enerjisi santraliyle 2 bin nüfuslu ilçenin günlük elektrik ihtiyacını karşılıyor.

İlçede atıl vaziyetteki 5 dönümlük tarlayı 25 yıllığına kiralayan Bakır, burada güneş enerjisi üretmeye karar verdi.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan (TKDK) hibe alarak 1,6 milyon liralık yatırımı hayata geçiren Aysel Bakır, AA muhabirine, ilçede ailesiyle birlikte uzun yıllar arıcılık yaptığını belirtti.

Arılarını yabani hayvanlardan korumak için güneş enerjisi sistemine ihtiyaç duyduklarını ifade eden Bakır, birkaç panelle arılarını korumaya aldıklarını söyledi.

Daha sonra bu işi geliştirmeye karar verdiklerini anlatan Bakır, "Devlet desteğinin de olduğunu duyduğumuz için TKDK'den destek alarak bunu ilerletmek istedik. Eşimin de desteğiyle bunu büyütmeye karar verdik." dedi.

Daha sonra Harmangeriş köyünden 5 dönümlük bir arazi kiraladıklarını dile getiren Bakır, arazinin atıl durumda olduğuna işaret etti.

Bakır, tarlaya kurdukları güneş panelleriyle 2 bin nüfuslu Şenpazar ilçesinin günlük ihtiyacını karşılayacak kadar elektrik ürettiklerini ifade ederek, "Devletimizin kadınlarımıza verdiği desteği bütün kadınlarımızın değerlendirmesini arzu ederim. Bu cesaret işidir. Bütün kadınlardan aynı cesareti sergilemelerini temenni ediyorum." dedi.

Aysel Bakır'ın eşi Ahmet Bakır, eşinin güneş enerjisi sistemi kurma fikrine destek verdiğini belirterek, TKDK'nin 1,2 milyon lira değerindeki paneller ve invertörün (güç çevirici) 700 bin lirasına hibe verdiğini söyledi.

Çelik konstrüksiyon ve trafoyu kendilerinin aldıklarını ifade eden Ahmet Bakır, "Toplamda 1,6 milyon liralık yatırım yapıldı. TKDK'den ilk hazırladığımız 1,2 milyon lira değerindeki proje için destek aldık. Böyle bir yatırımı ailemize, ilçemize kazandırdık. Devletimiz sağ olsun. TKDK ve Ziraat Bankasına destekleri için teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Tesisin otomasyon teknisyeni Harun Karaman da halası Aysel Bakır'ın kurduğu tesiste saatte 300 kilovatsaatlik enerji üretilebildiğini söyledi.

Üretilen elektriği devlet aracılığıyla Başkent Elektrik'e sattıklarını belirten Karaman, halası sayesinde kendisinin de iş imkanı bulduğunu kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
elektrik güneş enerjisi Kastamonu Şenpazar tarla

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