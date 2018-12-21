Kadın girişimciler, Arya İş Atölyeleri eğitiminde buluştu

İSTANBUL (AA) - Türkiye İş Bankası ve Arya Kadın Yatırım Platformu iş birliğiyle düzenlenen Arya İş Atölyeleri, alanında güçlü konuşmacıları Türkiye'nin potansiyel sahibi kadın girişimcileriyle buluşturdu.

Banka'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin potansiyel sahibi kadın girişimcileri, alanında güçlü konuşmacılarla Türkiye İş Bankası ve Arya Kadın Yatırım Platformu iş birliğiyle bu yıl ilki düzenlenen Arya İş Atölyeleri'nde buluştu.

Girişimcilere "Patron bilançosu", "Konuş konuştur", "Satıyorum sattım", "Verilerin gücü adına", "A takımı" başlıklı beş modülden oluşan eğitim ile kendilerini geliştirme imkanı sunan programa ekim, kasım ve aralık aylarında 100'den fazla kadın girişimci başvurdu.

Kadın girişimciler, her biri 4 saat süren ve 5 modülden oluşan eğitimlerin tümüne olduğu gibi birkaçına da başvurabildi. Eğitimlere katılmak isteyenlerin başvuruları Arya ve İş Bankası tarafından incelenip seçilen girişimciler davet edildi.

İlk eğitim, Türkiye İş Bankası Ticari Bankacılık Pazarlama Müdürü Ethem Eliaçık ile Arya Kadın Yatırım Platformu Kurucusu ve Fark Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahu Büyükkuşoğlu Serter’in katılımıyla gerçekleştirildi.