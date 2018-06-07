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Kadın girişimciler "İyi İşler" ile güçleniyor

FİNANS HABERLERİ  | 07.06.2018 13:03 | Son Güncelleme

Boyner Grup, KAGİDER ve Bank of America Merrill Lynch iş birliğiyle girişimci kadınlara destek veren "İyi İşler: Gıda ve Elektronik Dışı Perakendede Kadın Girişimcileri Güçlendirme Programı"nın ikinci dönemi tamamlandı - Birleşmiş Milletler ve Dünya Bankası tarafından dünyaya örnek gösterilen proje kapsamında, işletme sahibi 25 kadın girişimciye bireysel ve kurumsal kapasite geliştirme desteği verildi

İSTANBUL (AA) - Boyner Grup, Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) ve Bank of America Merrill Lynch iş birliğiyle girişimci kadınlara destek veren "İyi İşler: Gıda ve Elektronik Dışı Perakendede Kadın Girişimcileri Güçlendirme Programı"nın ikinci dönemi tamamlandı.

Boyner ve KAGİDER'den yapılan ortak açıklamaya göre, ilk olarak 2015 yılında Boyner Grup ve Dünya Bankası-Uluslararası Finans Kurumu iş birliğiyle Boyner Grup markalarına üretim yapan kadın işletme sahipleri için tasarlanan "İyi İşler", 2018’de Boyner Grup-KAGİDER iş birliği ve Bank Of America Merrill Lynch’in desteğiyle gıda ve elektronik dışı perakende sektörüne hizmet veren tekstil, hazır giyim, ayakkabı, çanta, aksesuar, ev ve mutfak tekstili gibi alanlarda faaliyet gösteren kadın üreticileri dahil ederek büyüdü.

Programın ikinci dönemi sonunda 25 kadın girişimci daha bireysel ve kurumsal kapasite geliştirme eğitimlerini başarıyla tamamlayarak "İyi İşler" sertifikalarını Boyner Grup Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Boyner, KAGİDER Yönetim Kurulu Başkanı Sanem Oktar ve Merrill Lynch Yatırım Bank Yönetim Kurulu Başkanı Banu Başar’dan aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Boyner Grup Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Boyner, ekonominin uluslararası alanda rekabeti için eğitim, teknoloji ve hukukun üstünlüğü kadar önemli bir faktörün de kadının ekonomiye katılımı ve kadın girişimcilerin artması olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Toplumda refahın ve sermayenin tabana yayılması ve kapsayıcı bir ekonomik büyüme ancak ve ancak kadınların katılımıyla mümkün olabilir. Boyner Grup’ta tedarik zincirimizdeki 400 şirketin sadece yüzde 14’ünü kadın işletme sahipleri yönetiyor. Bu nedenle biz de kadın işletme sahiplerini desteklemenin görevimiz olduğuna ve bu sayede başka kadınlara da ilham verebileceğimize inanarak 2015’te İyi İşler’i başlattık. Kadınlar, kurumların bilgi birikimi kadar birbirlerinin hikayelerinden de güç ve ilham alıyor. Öncelikle tedarikçilerimiz içinde yer alan kadın işletme sahiplerini destekledik, şimdi de KAGİDER ve Bank of America Merril Lynch ile tüm kadın girişimciler için harekete geçtik. Umuyorum ki program devam ettikçe sürdürülebilir ekonomik büyümeye katkısı da artarak sürecek."

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- "Program bine yakın kadına da dolaylı olarak destek veriyor"

KAGİDER Yönetim Kurulu Başkanı Sanem Oktar da kadın girişimcilerden ürün ve hizmet alınmasının ülkenin ekonomik ve sosyal gelişimine katkısının göz ardı edilemez olduğunu vurguladı.

Oktar, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kadın girişimcilerin, işletmelerindeki insan kaynakları sorunlarını çözmekten çalışanları ve müşterileriyle etkin iletişim kurabilmelerine, üretim-kalite-stok yönetiminden kamu teşvik ve programlarından yararlanma yollarını bilmelerine ve yeni satın alımcılarla kurabilecekleri network kanallarına kadar pek çok konuda desteğe ihtiyaçları var. İyi İşler, sadece programa katılan 25 kadın girişimciye değil, onların aracılığıyla kendi işletmelerinde istihdam edilen bine yakın kadına da dolaylı olarak destek veriyor. Kadınlar güçlendikçe ekonomi güçleniyor."

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- "Kadınlar yaşadıkları toplumların ekonomik büyümesine önemli katkı sağlıyor"

ABD'li yatırım bankası Bank of America Merrill Lynch Yönetim Kurulu Başkanı Banu Başar ise "Banka olarak, kadınların yaşadıkları toplumların ekonomik büyümesine önemli katkı sağladıklarını düşünüyoruz. Bu nedenle kadın girişimcilere yönelik İyi İşler programına dahil olduğumuz için gurur duyuyoruz. Bugün burada sertifika alan 25 kadın girişimcinin bireysel gelişimlerine katkı sağlayarak onlara profesyonel yaşamlarını ve işlerini geliştirmelerine yardımcı olacak becerileri kazandırdığımız için mutluyuz." ifadelerini kullandı.

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- İyi uygulama örneği seçildi

Verilen bilgiye göre, dünya çapında pek çok ödüle layık görülen "İyi İşler" programı, Birleşmiş Milletler ve Dünya Bankası tarafından da iyi uygulama örneği olarak seçildi.

Programın ilk dönemine katılan 23 kadının işlerinin gelişimini kapsamlı olarak ortaya koyan rapor ve programın analizi Birleşmiş Milletler’de kadın girişimciliğini destekleme alanında örnek vaka olarak yer aldı. Ayrıca, Dünya Bankası’nın küresel "SheWorks" raporuna da girerek tüm dünyaya iyi örnek olarak sunuldu.

Boyner Grup, KAGİDER ve Bank of America Merrill Lynch ortaklığında ikinci dönem eğitimlerini tamamlayan program, kadın girişimcilerin büyük satın alım temsilcileri ile buluşacağı bir fuar organizasyonu ve mentorlük desteğiyle devam edecek. Programın üçüncü dönem eğitimlerinin de 2019’da devam etmesi planlanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Boyner İyi İşler KAGİDER

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