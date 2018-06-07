FİNANS

Kadın girişimciler ‘İyi İşler’le güçleniyor.

FİNANS HABERLERİ  | 07.06.2018 16:46 | Son Güncelleme

Boyner Grup, KAGİDER ve Bank of America Merrill Lynch işbirliğiyle girişimci kadınlara destek veren “İyi İşler: Gıda ve Elektronik Dışı Perakendede Kadın Girişimcileri Güçlendirme Programı”nın ikinci dönemi tamamlandı.

Kadın girişimciler ‘İyi İşler’le güçleniyor.

Elif Varan / İstanbul, 7 Haziran (DHA) - Boyner Grup, KAGİDER ve Bank of America Merrill Lynch işbirliğiyle girişimci kadınlara destek veren “İyi İşler: Gıda ve Elektronik Dışı Perakendede Kadın Girişimcileri Güçlendirme Programı”nın ikinci dönemi tamamlandı.
Birleşmiş Milletler ve Dünya Bankası tarafından dünyaya örnek gösterilen proje kapsamında, işletme sahibi 25 kadın girişimciye bireysel ve kurumsal kapasite geliştirme desteği verildi.
İlk olarak 2015 yılında Boyner Grup ve Dünya Bankası-Uluslararası Finans Kurumu iş birliği ile Boyner Grup markalarına üretim yapan kadın işletme sahipleri için tasarlanan “İyi İşler” 2018’de Boyner Grup- KAGİDER iş birliği ve Bank Of America-Merril Lynch’in desteğiyle gıda ve elektronik dışı perakende sektörüne hizmet veren tekstil, hazır giyim, ayakkabı, çanta, aksesuar, ev ve mutfak tekstili gibi alanlarda faaliyet gösteren kadın üreticileri dahil ederek büyüdü.
Kadın girişimcilerin sertifikalarını aldığı törende konuşan Boyner Grup Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Boyner, “Toplumda refahın ve sermayenin tabana yayılması ve kapsayıcı bir ekonomik büyüme ancak ve ancak kadınların katılımıyla mümkün olabilir. Boyner Grup’ta tedarik zincirimizdeki 400 şirketin sadece yüzde 14’ünü kadın işletme sahipleri yönetiyor. Bu nedenle biz de kadın işletme sahiplerini desteklemenin görevimiz olduğuna ve bu sayede başka kadınlara da ilham verebileceğimize inanarak 2015’te İyi İşler’i başlattık” dedi.
Programda kadın girşimcilere eğitim, mentorluk ve network desteği sunuldu. 23 eğitmen tarafından 25 farklı konuda sunulan eğitim programı kapsamında stok yönetiminden, kaliteye, markalaşmadan, finansman kaynaklarına, teşviklerden, dış ticaret ve sözleşme hukukuna kadar bir işletmenin sahip olması gereken teknik, yasal ve hukuki tüm bilgilere yer veriliyor. Nisan ayında başlayan eğitim programı 8 hafta sürdü.
Boyner Grup, KAGİDER ve Bank of America Merrill Lynch ortaklığında ikinci dönem eğitimlerini tamamlayan İyi İşler programı, kadın girişimcilerin büyük satın alım temsilcileri ile buluşacağı bir fuar organizasyonu ve mentörlük desteği ile devam edecek. Programın üçüncü dönem eğitimlerinin de 2019’da devam etmesi planlanıyor. (Fotoğraflı)

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