FİNANS

Kadın girişimcilerin hedefi oyuncak ihracatı

FİNANS HABERLERİ  | 09.10.2018 10:30 | Son Güncelleme

İLKNUR Cihan ve Özlem Zivalı isimli iki kadın girişimci 'Ağaçtanya' adını verdikleri dükkanlarını KOSGEB desteğiyle açtılar. Vatandaşın yoğun ilgisiyle karşılaşan girişimcilerin şimdiki hedefi ise ihracat yapmak.

Kadın girişimcilerin hedefi oyuncak ihracatı

İSTANBUL, (DHA) -İLKNUR Cihan ve Özlem Zivalı isimli iki kadın girişimci 'Ağaçtanya' adını verdikleri dükkanlarını KOSGEB desteğiyle açtılar. Vatandaşın yoğun ilgisiyle karşılaşan girişimcilerin şimdiki hedefi ise ihracat yapmak.

Arnavutköy’de yer alan Ağaçtanya’nın açılışına Arnavutköy Kaymakamı Ahmet Odabaşı ve Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı katıldı. Açılış merasimi ardından Arnavutköy Kaymakamı Ahmet Odabaşı, el emeği ürünleri firma sahipleri Cihan ve Zıvalı ile inceledi.

"HER ÜRÜNÜN DOĞALLIĞINI KORUMAYA ÖZEN GÖSTERDİK"

Yaklaşık olarak bir buçuk yıllık bir ARGE çalışması sonucunda amaçlarına ulaşan Ağaçtanya işletmecisi İlknur Cihan, “Biz iş yerlerinizde, evlerinizde ve günlük yaşantınızın her alanında kullanılmak üzere şık ürünler tasarlayan, tasarladığımızı ise özenle üreten bir firmayız. Doğadan ilham alıyor, doğal malzemeler kullanıyor, doğaya yakın olmaya çalışıyoruz. Ahşabın sıcak rengini, dokusunu hissetmek adına yaşamımızın her alanına dahil ediyoruz. Bunun üzerine harekete geçtik, ev, ofis, cafe ve restoranlar için kullanışlı araç-gereçleri özenle tasarladık. Çocuklar için eğitici ve eğlenceli oyuncaklar, doğal ve sağlıklı ahşaplardan mutfak ürünleri, birbirinden güzel hediyelik eşyalar ve eşi benzeri olmayan bujiteri ürünlerini el işçiliği ile ürettik. Ürettiğimiz her türlü ürünün doğallığını korumaya özen gösterdik” dedi.

“ASKIDA OYUNCAK PROJEMİZ VAR”

40 öğrenci kapasitesine sahip bir atölyesi bulunan Ağaçtanya hakkında bilgi veren kadın girişimcilerden Özlem Zıvalı ise projeyle ilgili şunları söyledi:

“Ağaçtanya aynı zamanda bir sosyal sorumluluk projesidir. Kültür Bakanlığının desteklediği sanatçılardan ustalardan tasarım desteği de alıyoruz. Özel üretimimiz olan bir ürünümüz de yine kendi ayakları üzerinde durmaya çalışan bir hemcinsimizin ellerinden çıkıyor. Bununla birlikte internet sitemizde askıda oyuncak projemiz var, biriken oyuncakları ihtiyaç sahibi çocuklara müşterilerimizin adına iletiyoruz. Bunları yaparken de hedefimizi yurtdışına ihracat olarak belirledik ve bunun için çalışmalarımıza hız vererek Ağaçtanya ismini aldık. Türk kadın girişimcilerinin de yabancı piyasa yer almasını istiyoruz.”

(FOTOĞRAFLI)

Kadın girişimcilerin hedefi oyuncak ihracatıKadın girişimcilerin hedefi oyuncak ihracatıKadın girişimcilerin hedefi oyuncak ihracatı

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