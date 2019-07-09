FİNANS

Kadın girişimcilerin ziyaret trafiği

FİNANS HABERLERİ  | 09.07.2019 12:44 | Son Güncelleme

TOBB Ankara Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Belma Yılmazyiğit ve kurul üyeleri, "İhracatçı Kadınlar Projesi" kapsamında çeşitli temaslarda bulundu

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ankara Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Belma Yılmazyiğit ve kurul üyeleri, "İhracatçı Kadınlar Projesi" kapsamında ziyaretler gerçekleştirdi.

Ankara Sanayi Odasından (ASO) yapılan açıklamaya göre, martta göreve başlayan TOBB Ankara Kadın Girişimciler Kurulunun yeni yönetimi, üyesi olan iş kadınlarını ihracatçı yapmak üzere çalışma başlattı.

Çalışmalarını ASO koordinatörlüğünde sürdüren kurulun başkanı Yılmazyiğit ve üyeler, "İhracatçı Kadınlar Projesi" ile ilgili çeşitli temaslarda bulundu.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ı ziyaret eden heyete bakanlığın yeni kurulan "Kadın ve Genç Girişimciler İhracat Daire Başkanlığı" yetkilileri de bir sunum yaptı.

ASO Yönetim Kurulu Üyesi Aytaç Dinçer'in de katıldığı ziyarette, kurulun yeni üyelerini Bakan Pekcan'a tanıtan Yılmazyiğit, kadın ve genç girişimcilerle ilgili çok sayıda proje üzerinde çalıştıklarını bildirdi.

Yılmazyiğit, "Ankara'daki tüm kadın girişimcileri kapsayan TOBB çatısı altında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bir yandan kadın girişimcilerimizin sayısını artırırken, diğer yandan da girişimci kadınlarımıza dokunarak onları ihracatçı yapmayı hedefliyoruz. Ülkemizin hedeflerine ulaşabilmesi için kadınlar olarak bize de büyük bir görev ve sorumluluk düşüyor." değerlendirmesinde bulundu.

- Ankara Valiliğine ziyaret

Yılmazyiğit ve kurul üyeleri Ankara Valisi Vasip Şahin'i de ziyaret etti. Ziyarette, Vali Şahin'e Ankara ile ilgili her türlü projede destek olmaya hazır olduklarını vurgulayan Yılmazyiğit, bazı platformlarda görev almak istediklerini kaydetti.

Kurulun bazı projeleri hakkında da bilgi veren Yılmazyiğit, Vali Şahin'den çalışmalarına destek istedi.

Başta kimse ne olduğunu anlayamıyor! Yaklaşınca...Başta kimse ne olduğunu anlayamıyor! Yaklaşınca...
TBM’den emekli olmayı düşünen gurbetçilere borçlandırma için acele etmeleri çağrısıTBM’den emekli olmayı düşünen gurbetçilere borçlandırma için acele etmeleri çağrısı
Borçla kurdu e-ticaret rekortmeni olduBorçla kurdu e-ticaret rekortmeni oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ASO Belma Yılmazyiğit

En Çok Okunan Haberler

Muvazzaf askerlere gözaltı kararı! Aralarında subaylar da var

Muvazzaf askerlere gözaltı kararı! Aralarında subaylar da var

Bahçeli'den Ekrem İmamoğlu'na tepki

Bahçeli'den Ekrem İmamoğlu'na tepki

Resmen duyurdular: Para birimi değişiyor

Resmen duyurdular: Para birimi değişiyor

Tapuda önemli değişiklik

Tapuda önemli değişiklik

Binlerce çalışanı ilgilendiriyor! Zam teklifi bugün açıklanacak

Binlerce çalışanı ilgilendiriyor! Zam teklifi bugün açıklanacak

Dolarda gözler bu tarihe çevrildi

Dolarda gözler bu tarihe çevrildi

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İstanbul Finans Merkezi Eylem Planı Çalıştayı yapıldı

İstanbul Finans Merkezi Eylem Planı Çalıştayı yapıldı

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Golf Bravo Altın Effie ödülünün sahibi oldu

Golf Bravo Altın Effie ödülünün sahibi oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Niğde'de patates hasadı başladı

Niğde'de patates hasadı başladı

TBM’den emekli olmayı düşünen gurbetçilere borçlandırma için acele etmeleri çağrısı

TBM’den emekli olmayı düşünen gurbetçilere borçlandırma için acele etmeleri çağrısı

Borçla kurdu e-ticaret rekortmeni oldu

Borçla kurdu e-ticaret rekortmeni oldu

Konya Ovası'nda, son 20 yılın kurak mayısında rekolte yarıya indi

Konya Ovası'nda, son 20 yılın kurak mayısında rekolte yarıya indi

Haşhaş üreticisinin yüzü güldü

Haşhaş üreticisinin yüzü güldü

Kolombiya ve Peru’ya otomotiv ihracatı 30 milyon dolara çıktı

Kolombiya ve Peru’ya otomotiv ihracatı 30 milyon dolara çıktı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.