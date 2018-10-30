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Kadın Kooperatiflerinin Güçlendirilmesi İşbirliği Protokolü

FİNANS HABERLERİ  | 30.10.2018 11:49 | Son Güncelleme

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: - "Türkiye'de kadınların iş gücüne katılma oranı son 5 yıldaki yüzde 54 artışa rağmen yüzde 34,7, hedefimiz bu oranı artırmak" - "Ülkemizde 172 kadın kooperatifimiz bulunuyor. Bazıları ihracata başlamış durumda" - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: - "Türkiye'de çalışan her 3 kadından birisi tarım sektöründe. Kadınların mutlaka bir kooperatifin içinde olması gerekiyor"

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Türkiye'de kadınların iş gücüne katılma oranı son 5 yıldaki yüzde 54 artışa rağmen yüzde 34,7, hedefimiz bu oranı artırmak." dedi.

Pekcan ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un ev sahipliğinde düzenlenen "Kadın Kooperatiflerinin Güçlendirilmesi İşbirliği Protokolü" imza törenine katıldı.

Bakan Pekcan, burada yaptığı konuşmada, kadınların iş gücüne katılımını artırmanın önemine işaret etti.

Ülkelerin gelişmişlik oranının kadınların iş gücüne katılımıyla doğru orantılı olduğunu, gelişmiş ülkelerde kadınların bu oranın yüzde 60-80 aralığına ulaştığına dikkati çeken Pekcan, "Türkiye'de kadınların iş gücüne katılma oranı son 5 yıldaki yüzde 54 artışa rağmen yüzde 34,7, hedefimiz bu oranı artırmak." ifadelerini kullandı.

Pekcan, Türkiye'de özellikle şehirleşmeyle birlikte bu oranın azalmaya başladığını dile getirerek, hükümet ve bakanlık olarak kadınların sosyal ve ekonomik açıdan güçlenmelerine büyük önem verdiklerini aktardı.

Kooperatiflerin kadınların iş gücüne katılımına katkı sağladığına değinen Pekcan, şunları kaydetti:

"Kooperatifler, kadın girişimcilerin ürettikleri mal ve hizmetlerin pazarlanmasına aracılık ediyor. Türkiye'de 172 kadın kooperatifimiz bulunuyor, amacımız bu sayıyı artırmak. Birçok alanla faaliyet gösteren kadın kooperatiflerimizden bazıları ihracata başlamış durumda. Kadınlarımızın sadece el becerileri, gastronomi, tarım ürünleri alanında değil, teknoloji odaklı projelerde de eğitim almalarını destekliyoruz. Kooperatif kurmak isteyen kadın girişimcilerimize her anlamda destek oluyoruz. Hukuki danışmanlık, kooperatifçilik eğitimleri veriyoruz. Bugüne kadar bu eğitimlerden 3 bin kişi faydalandı."

- "Karar verici pozisyonda yer alan kadınlar daha başarılı"

Kooperatif kurmak isteyen kadın girişimcilerin il ticaret müdürlüklerine başvurabileceğini ifade eden Pekcan, bu kapsamda eğitim programları düzenlenmesi amacıyla Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü bünyesinde bir çalışma grubu kurdukları bilgisini verdi.

Pekcan, kadınların iş gücüne katılmasıyla ülkelerin zenginleşmesinin paralellik gösterdiğini vurgulayarak, "Uluslararası şirketlerde ve Türkiye'deki büyük kuruluşlarda karar verici pozisyonda yer alan kadınların daha başarılı, daha verimli olduğunu görüyoruz." dedi.

Ülkenin orta gelir seviyesinden üst gelir seviyesine çıkabilmesinin 3 ayağı olduğunu ifade eden Pekcan, bunların teknoloji, yüksek katma değerli ürünlerin ihracatını gerçekleştirmek ve kadınların iş gücünde daha fazla yer almalarını sağlamak olduğunu vurguladı.

Söz konusu alanlarda çalışmalarını etkin şekilde sürdürdüklerini kaydeden Pekcan, kadınlara ihracat ve e-ticaret eğitimleri verdiklerini, pilot illerde çalışmalara başladıklarını dile getirdi.

Pekcan, Ankara'dan yola çıkan sosyal kooperatifçilik treninin 11 ilde çeşitli etkinlikler düzenlediğini anımsatarak, proje kapsamında kadınlara kodlama eğitimleri de verdiklerini aktardı.

- "Türkiye'nin büyümesi bundan sonra kadınlarımızın sırtında"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de kadının eğitimde, siyasette ve tarımda yer almasının önemine değinerek, "Bakanlıktaki en kilit görevlerimizi kadınlarımıza verdim çünkü kadınlarımız daha iyi iş yapıyorlar, işlerine daha sahipler ve birlikte iş yapmayı daha iyi biliyorlar." ifadesini kullandı.

Kadınların iş gücüne katılma oranının tarım sektöründe daha fazla olduğunu aktaran Pakdemirli, "Avrupa Birliğini ve Batı ülkelerini düşündüğümüz zaman yüzde 70 civarında iş gücüne katılım olması, bizim bu konuda gelişime açık olduğumuzu gösteriyor. Ekonomik büyüme anlamında da çok büyük bir potansiyeli olduğunu gösteriyor. Türkiye'nin büyümesi bundan sonra kadınlarımızın sırtındadır." değerlendirmesinde bulundu.

Pakdemirli, Türkiye'de çalışan her 3 kadından birisinin tarım sektöründe oluğunun altını çizerek, kadınların mutlaka bir kooperatifin içinde olması gerektiğini anlattı.

Kooperatiflerde kadınlarımızın karar verici pozisyonda olması gerektiğine işaret eden Pakdemirli, Bakanlık olarak her türlü desteği vereceklerinin altını çizdi. Pakdemirli, "Tarımda Milli Birlik Projesi"nde ele alınan en önemli konulardan birisinin kooperatifçilik olduğunu sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından bakanlar tarafından "Kadın Kooperatiflerinin Güçlendirilmesi İşbirliği Protokolü" imzalandı.

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Anahtar Kelimeler:
Kadın Kooperatifçilik Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan

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