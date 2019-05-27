FİNANS

Kadınlar ekmeğini "kır"dan çıkarıyor

FİNANS HABERLERİ  | 27.05.2019 11:09 | Son Güncelleme

Manisa'nın Demirci ilçesinde ilkbaharda yaylalar ve dağlarda yetişen kır papatyalarını toplayıp güneşte kurutan kadınlar, bunları, kilogramı 35 liradan satarak aile bütçesine katkıda bulunuyor - Ayşe Çelik: - "Çocukluğumuzda çok ucuzdu. Geçen yıl 27 liraya verdik. Bu yıl papatya fiyatı zamlandı. 35 liradan kurutup satıyoruz. İstanbul'dan köyümüze almaya geliyorlar" - Demirci İlçe Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse: - "Kurutulan papatyalar başta İstanbul olmak üzere Ankara ve Bursa'ya gönderiliyor. İlçemizde sektör haline gelen papatya bu yıl yağışların az olması sebebiyle çok verimli değil. Bu yıl 1,5 ton civarı rekolte bekliyoruz"

MANİSA (AA) - NURULLAH KALAY - Manisa'nın Demirci ilçesinde ev ekonomisine katkıda bulunmak isteyen kadınlar, dağlardan ve yaylardan topladıkları kır papatyalarını kurutarak satıyor.

Kilogramı geçen yıl 27 liradan satılan kuru papatya, bu yıl 35 liradan alıcı buluyor. İlçeye bağlı Kışlak, İmceler, Danışmentler, Yavaşlar, Gürçeşme, Elek ve Kuzeyir mahallelerinde her yıl mayıs ve haziran aylarında bahar yağmurlarından sonra tarlalarda, yaylalarda ve yamaçlarda kendiliğinden yetişen papatyalar, sabah saatlerinde kadınlar tarafından toplanıyor.

Kadınlar, topladıkları papatyaları eve getirerek saplarından ayırıyor. Daha sonra kuruması için bol güneş alan bir yere serilen papatyalar, kurutulduktan sonra çuvala konularak İstanbul'dan gelen tüccarlara satılıyor. Kuru papatyalar, daha çok kozmetik ve ilaç sanayisinde kullanılıyor.

- "Toplaması çok zor"

Ailesinin bütçesine katkıda bulunmak amacıyla çocukluğundan bu yana papatya toplayan 75 yaşındaki Ayşe Çelik, zahmetli bir iş yaptıklarını belirterek "Çocukluğumuzda çok ucuzdu. Geçen yıl 27 liraya verdik. Bu yıl papatya fiyatı zamlandı. 35 liradan kurutup satıyoruz. İstanbul'dan köyümüze almaya geliyorlar. Toplaması çok zor." dedi.

- Bir çuval papatyadan 2 kilogram kuru papatya çıkıyor

Kışlak mahalle sakinlerinden Ayşe Çelik de ev bütçelerine katkı amacıyla kır papatyalarını topladıklarını dile getirerek, "Bu yıl 2 çuval kuru papatya hazırladım. Bu sene oluşan fiyattan çok mutluyuz. Papatya kiloya gelmiyor. Bir çuval yaş papatyadan 2 kilogram kurutulmuş papatya çıkıyor." diye konuştu.

Geçen yıl 25 kilogram kurutulmuş papatya sattığını aktaran Ünzile Karakaya ise bu yıl yetersiz yağmur nedeniyle papatyaların az yetiştiğini, erken saatlerde dağlara ve yaylalara çıkıp papatya topladığını ve 40 kilograma yakın kuru papatya hazırladığını söyledi.

- "1,5 ton rekolte bekliyoruz"

Demirci İlçe Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse ise ilçeye gelen tüccarların aldığı kuru papatyaları ilaç ve kozmetik sanayisinde kullanıldığını belirterek, "Karataş bölgemiz olarak bilinen Kışlak, Danışmentler, Yavaşlar gibi mahallelerde kadınlar tarafından yoğunlukla papatya toplanıyor. Kurutulan papatyalar başta İstanbul olmak üzere Ankara ve Bursa'ya gönderiliyor. İlçemizde sektör haline gelen papatya bu yıl yağışların az olması sebebiyle çok verimli değil. Bu yıl 1,5 ton civarı rekolte bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Demirci kuru papatya manisa

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