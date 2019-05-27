MANİSA (AA) - NURULLAH KALAY - Manisa'nın Demirci ilçesinde ev ekonomisine katkıda bulunmak isteyen kadınlar, dağlardan ve yaylardan topladıkları kır papatyalarını kurutarak satıyor.

Kilogramı geçen yıl 27 liradan satılan kuru papatya, bu yıl 35 liradan alıcı buluyor. İlçeye bağlı Kışlak, İmceler, Danışmentler, Yavaşlar, Gürçeşme, Elek ve Kuzeyir mahallelerinde her yıl mayıs ve haziran aylarında bahar yağmurlarından sonra tarlalarda, yaylalarda ve yamaçlarda kendiliğinden yetişen papatyalar, sabah saatlerinde kadınlar tarafından toplanıyor.

Kadınlar, topladıkları papatyaları eve getirerek saplarından ayırıyor. Daha sonra kuruması için bol güneş alan bir yere serilen papatyalar, kurutulduktan sonra çuvala konularak İstanbul'dan gelen tüccarlara satılıyor. Kuru papatyalar, daha çok kozmetik ve ilaç sanayisinde kullanılıyor.

- "Toplaması çok zor"

Ailesinin bütçesine katkıda bulunmak amacıyla çocukluğundan bu yana papatya toplayan 75 yaşındaki Ayşe Çelik, zahmetli bir iş yaptıklarını belirterek "Çocukluğumuzda çok ucuzdu. Geçen yıl 27 liraya verdik. Bu yıl papatya fiyatı zamlandı. 35 liradan kurutup satıyoruz. İstanbul'dan köyümüze almaya geliyorlar. Toplaması çok zor." dedi.