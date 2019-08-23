FİNANS

Kadınlar iş hayatında “erkek gibi davranmak” zorunda hissediyor

FİNANS HABERLERİ  | 23.08.2019 17:00 | Son Güncelleme

  - British Council’ın 255 sanat profesyonelinin katılımıyla gerçekleştiridiği  “Kültürde Kadın Gücü” araştırmasına göre, toplumsal cinsiyet bakış açısından ele alındığında, kadınların yüzde 40’ı sektörde kadın olmanın zorluğuna dikkat çekerken, yüzde 25’i de mesleki hayatında bazen “erkek gibi davranmak” zorunda kaldığını kabul ediyor.

Kadınlar iş hayatında “erkek gibi davranmak” zorunda hissediyor

İstanbul, 23 Ağustos (DHA) - British Council’ın 255 sanat profesyonelinin katılımıyla gerçekleştiridiği “Kültürde Kadın Gücü” araştırmasına göre, toplumsal cinsiyet bakış açısından ele alındığında, kadınların yüzde 40’ı sektörde kadın olmanın zorluğuna dikkat çekerken, yüzde 25’i de mesleki hayatında bazen “erkek gibi davranmak” zorunda kaldığını kabul ediyor.
İş gücünün yarıdan fazlasının kadın olduğu bilinen kültür-sanat sektöründeki kadın profesyonellerin ve yöneticilerin ihtiyaç ve isteklerini ortaya çıkarmak için British Council tarafından hazırlanan ‘Kültürde Kadın Gücü’ araştırmayla Türkiye’de yaratıcı sektörlerde yer alan kadın liderlerin profilleri, mevcut rolleri ve etkileri incelendi.
‘Kültürde Kadın Gücü’ araştırmasının diğer sonuçlarına göre;
- Cinsiyet eşitliği ilkelerini benimseyen kültür-sanat kurumlarında çalışmanın daha öncelikli olduğunu belirten kadın profesyoneller, aynı zamanda hayallerindeki işte çalışmanın, üretkenliğin, entelektüel tatminin ve sosyal faydanın bu alanda çalışma konusunda kendilerini motive ettiğini söylüyor.
- Sektörde çalışan kadın profesyoneller ve yöneticilerin yüzde 80’inin fiziksel çalışma ortamlarından, yüzde 79’unun iş arkadaşlarından ve yüzde 72.5’inin üst kademe yöneticilerinden memnun olduğu ortaya çıkıyor.
-Araştırmaya katılan kadınların yüzde 72’si kariyerlerinde ilerlemek istediğini belirtiyor ve yüzde 55’i yönetici olmaya hazır olduğunu ekliyor. Bu yüksek yüzdeler, kültür-sanat alanındaki liderlik pozisyonlarında gelecekte daha fazla kadının olacağına işaret ediyor.
-Üst düzey kadın yöneticilerin yüzde 56’sı, bu sektörde kadın olmanın zor olmadığını belirtiyor, buna mukabil erkek yöneticilerin fikirlerinin daha fazla ciddiye alındığını düşünüyor.
-Kültür-sanat sektöründeki maaşların, diğer sektörlere kıyasla daha düşük olduğunu düşünen kadın profesyonellerin yüzde 66’sı, maaşlarının aylık masraflarını karşılamak için yeterli olmadığı için yüzde 53’ü geçinmek için ebeveynlerinden, yüzde 39’unun ise eşlerinden/partnerlerinden desteğe ihtiyaç duyuyor.
Türkiye İstatistik Kurumu’nun son verilerine göre de, 2017 yılı itibariyle Türkiye’de erkeklerin istihdam oranı yüzde 72.5 iken kadınların istihdamı ise yüzde 33.6 oldu. 2017 yılında kadınların işsizlik oranı yüzde 14.1 iken, erkek işsizlik oranı olan yüzde 9.4’e göre daha yüksek olduğunu gösteriyor. Dünya Ekonomik Forumu tarafından derlenen Cinsiyet Açığı Endeksi, Türkiye'nin kadınların işgücüne katılımı ve profesyonel ve teknik rollerde temsil edilmesinde 131. sırada olduğunu belirtiyor. Bu doğrultuda, 255 sanat profesyonelinin katılımıyla gerçekleştirilen ‘Kültürde Kadın Gücü’ araştırması, kültür-sanat sektörünün kadın çalışan ağırlıklı yenilikçi bir sektör olarak görülmesine rağmen işe alım, terfi, kariyer gelişimi ve maaş gibi konularda eşitsizliğin çeşitli aşamalarda göründüğünü ortaya koyuyor. (Fotoğraflı)

Sarhoş kadını kimse durduramadı: Onları öptüm Sarhoş kadını kimse durduramadı: Onları öptüm
FKB- Banka dışı finans sektörü ilk yarı net karı 1.7 milyar liraFKB- Banka dışı finans sektörü ilk yarı net karı 1.7 milyar lira
Finansal hizmetler güven endeksi Ağustos’ta 18.4 puan düştüFinansal hizmetler güven endeksi Ağustos’ta 18.4 puan düştü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Putin'den orduya 'Hazır olun' talimatı

Putin'den orduya 'Hazır olun' talimatı

Ve Falcao resti çekti! Sıcak gelişme

Ve Falcao resti çekti! Sıcak gelişme

Yerli otomobil pazara çıkmadan ilgi gördü

Yerli otomobil pazara çıkmadan ilgi gördü

Gölgesi için dikti! 40 bin TL kazandı

Gölgesi için dikti! 40 bin TL kazandı

2020 resmi tatil günleri!

2020 resmi tatil günleri!

Kilosu 15 liradan 50 liraya çıktı

Kilosu 15 liradan 50 liraya çıktı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

4 ayın en düşüğünde!

4 ayın en düşüğünde!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

İki günde aldığı hisselerle şirket ortağı oldu

İki günde aldığı hisselerle şirket ortağı oldu

Dolar almak mantıklı mı?

Dolar almak mantıklı mı?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
FKB- Banka dışı finans sektörü ilk yarı net karı 1.7 milyar lira

FKB- Banka dışı finans sektörü ilk yarı net karı 1.7 milyar lira

Finansal hizmetler güven endeksi Ağustos’ta 18.4 puan düştü

Finansal hizmetler güven endeksi Ağustos’ta 18.4 puan düştü

Trakya Birlik, ayçiçeğinin ön alım fiyatını açıkladı

Trakya Birlik, ayçiçeğinin ön alım fiyatını açıkladı

TOBB - Kurulan şirket sayısı Temmuz’da aylık yüzde 57 arttı

TOBB - Kurulan şirket sayısı Temmuz’da aylık yüzde 57 arttı

Finans Uzmanı Hakan Yıldırım: Bitcoin’in güvenirliliği riskli

Finans Uzmanı Hakan Yıldırım: Bitcoin’in güvenirliliği riskli

60 bine yakın ziyaretçi deniz üzerindeki fuarda buluşacak

60 bine yakın ziyaretçi deniz üzerindeki fuarda buluşacak

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.