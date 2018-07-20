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Kadınlar mikro krediyle iş hayatına atılıyor

FİNANS HABERLERİ  | 20.07.2018 10:00 | Son Güncelleme

MANİSA'da 2009 yılında kadınlara kredi imkanı sağlayıp üretim yapmalarını teşvik eden mikro kredi uygulamasından 3 bin 229 kadın yararlandı.

Kadınlar mikro krediyle iş hayatına atılıyor

Nermin UÇTU/MANİSA, (DHA)- MANİSA'da 2009 yılında kadınlara kredi imkanı sağlayıp üretim yapmalarını teşvik eden mikro kredi uygulamasından 3 bin 229 kadın yararlandı. 3 milyon 588 bin liralık mikro kredi desteği sağlanırken, bazı kadınlar evlerini iş yerine çevirdi, bazıları ise kendi işletmelerini kurup üretime katıldı.
Manisa'da ev kadınları mikro kredi uygulaması sayesinde iş hayatına atıldı. Kentte, 3 bin 229 kadın mikro kredi desteğinden yararlanıp aile bütçelerine katkı sağlıyor. Bazıları da aldıkları krediyle işleri büyütüp, kendi işletmelerini kuruyor. Mikro Kredi Manisa Şube Yöneticisi Ayşe Çakıcı, mikro kredi uygulamasından yararlanmak isteyen kadınlara başlangıçta 100 lira verildiğini, zamanla bu rakamın 3000 liraya kadar çıktığını anlattı.
2009 yılından bu yana 3 milyon 588 bin lira kredi dağıttıklarını dile getiren Çakıcı, "Verdiğimiz krediler ile kadınların hayallerini gerçekleştiriyoruz. Mikro kredi dar gelirli kadınların kendi kendilerine gelir getirici faaliyette bulunmalarına imkan sağlayan teminat ve kefalet istemeden verilen küçük sermayedir. Ev kadınları evde bir şeyler üretsin, aile bütçesine katkıda bulunsun istiyoruz. İlk etapta 1000 lira kredi veriyoruz ve 46 haftada borçlarını bitiriyorlar. 1 yılın sonunda evde yapılan üretimi ilerletip iş yeri açmayı düşünen kadınlara da girişimci kredisi vermeye başlıyoruz" diye konuştu.
Kadınların genellikle evde üretim yaptığını ancak 20 kadının da işini büyütüp iş yeri açtığını dile getiren Çakıcı, üretime katkı sağladıklarını anlattı. Kadınların mikro kredi kullanmaları için aynı mahalleden 5 kadının bir araya gelmesi gerektiğini dile getiren Çakıcı, verdikleri kredilerin ödemelerini de kadınların evlerine giderek tahsil ettiklerini söyledi. Kredi kullanan kadınların çoğunlukla gıda, butik, kuaför, terzilik, hediyelik eşya, takı üretimi yaptıklarını belirten Çakıcı, kadınların mikro krediden yararlanmasını istedi.
EVLERİNDEN SATIŞ YAPIYORLAR
Kredi kullanan 49 yaşındaki Sıdıka Algın, evinde kırtasiye malzemeleri üretip sattığını belirterek, "6 yıldan bu yana mikro kredi kullanıyorum. Kırtasiye dükkanım vardı, onu kapattım. Evimde üretiyorum ve satıyorum" dedi. Dilek Kandak ise 6 yıldan bu yana mikro kredi kullandığını belirterek, evinden kozmetik malzemeleri sattığını ifade etti. 29 yaşındaki Huriye Sabancı da ev ekonomisine katkı sağlamak için mikro krediden yararlandığını ve bebek elbiselerini alıp sattığını söyledi.
ÜNLÜ GİYİM MARKALARINA ÇALIŞMAYA BAŞLADI
Mikro kredi kullanıp tekstil işine giren Serap Karaca Çakaloğlu, ünlü markalara elbise modelleri üretip satmaya başladı. Çakaloğlu, "Mikrokredi ile bir arkadaşımız ev yemekleri yeri açtı. Pazarlama işine giren var, tekstil atölyesi açan var. Kadınlar ürettikçe kendilerine güvenmeye başlıyor. Ben de tekstil alanında mikro krediden yararlandım ve birçok tekstil firması ile çalışmaya başladım" dedi.

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Kadınlar mikro krediyle iş hayatına atılıyorKadınlar mikro krediyle iş hayatına atılıyorKadınlar mikro krediyle iş hayatına atılıyorKadınlar mikro krediyle iş hayatına atılıyor

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