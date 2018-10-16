Kadınlar tarımdan hizmet sektörüne yöneldi

AYŞENUR SAĞLAM - Türkiye'de son 10 yılda tarım sektöründe düşüş eğilimi gösteren kadın istihdamı, hizmet sektörünü canlandırdı. Bu dönemde tarım sektöründe istihdam edilen kadınların oranı yüzde 42,1'den yüzde 28,3'e gerilerken, hizmet sektöründe bu oran yüzde 42,3'ten yüzde 56,1'e yükseldi.

AA muhabirinin, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yaptığı derlemeye göre, 2008-2017 yıllarında tarım sektörü istihdama yoğun katkı sağlamaya devam etti. Geçen yıl itibarıyla istihdamın yaklaşık 5'te 1'i tarımda çalışanlardan oluştu.

Tarımda 2008 yılında 5 milyon 16 bin kişi istihdam edilirken, bu sayı geçen yıl itibarıyla 5 milyon 464 bine ulaştı. Bu dönemde tarım istihdamındaki artış yüzde 9 olarak kayıtlara geçti.

Cinsiyete ve ekonomik faaliyetlere göre istihdam oranı incelendiğinde tarım sektörüne dahil olan kadınların sayısı 117 bin, erkeklerin sayısı ise 330 bin olarak gerçekleşti. Ekmeğini topraktan çıkaran kadınların sayısı 2008'de 2 milyon 354 bin iken, bu sayı geçen yıl 2 milyon 471 bine yükseldi. Erkeklerin 2008'de 2 milyon 663 bin olan sayısı ise geçen yıl 2 milyon 993 bin oldu.