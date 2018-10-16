FİNANS

Kadınlar tarımdan hizmet sektörüne yöneldi

FİNANS HABERLERİ  | 16.10.2018 11:10 | Son Güncelleme

Türkiye'de son 10 yılda tarım sektöründe istihdam edilen kadınların oranı yüzde 42,1'den yüzde 28,3'e gerilerken, hizmet sektöründe bu oran yüzde 42,3'ten yüzde 56,1'e yükseldi. - Geçen yıl itibarıyla istihdamın yaklaşık 5'te 1'i tarımda çalışanlardan oluştu

AYŞENUR SAĞLAM - Türkiye'de son 10 yılda tarım sektöründe düşüş eğilimi gösteren kadın istihdamı, hizmet sektörünü canlandırdı. Bu dönemde tarım sektöründe istihdam edilen kadınların oranı yüzde 42,1'den yüzde 28,3'e gerilerken, hizmet sektöründe bu oran yüzde 42,3'ten yüzde 56,1'e yükseldi.

AA muhabirinin, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yaptığı derlemeye göre, 2008-2017 yıllarında tarım sektörü istihdama yoğun katkı sağlamaya devam etti. Geçen yıl itibarıyla istihdamın yaklaşık 5'te 1'i tarımda çalışanlardan oluştu.

Tarımda 2008 yılında 5 milyon 16 bin kişi istihdam edilirken, bu sayı geçen yıl itibarıyla 5 milyon 464 bine ulaştı. Bu dönemde tarım istihdamındaki artış yüzde 9 olarak kayıtlara geçti.

Cinsiyete ve ekonomik faaliyetlere göre istihdam oranı incelendiğinde tarım sektörüne dahil olan kadınların sayısı 117 bin, erkeklerin sayısı ise 330 bin olarak gerçekleşti. Ekmeğini topraktan çıkaran kadınların sayısı 2008'de 2 milyon 354 bin iken, bu sayı geçen yıl 2 milyon 471 bine yükseldi. Erkeklerin 2008'de 2 milyon 663 bin olan sayısı ise geçen yıl 2 milyon 993 bin oldu.

- Tarımda kadın istihdamı düştü

Öte yandan, kadınların istihdam dağılımındaki ağırlığı yıllar itibarıyla değişerek, tarımdan hizmet sektörüne kaydı. 2008'de kadın iş gücünün yüzde 42,1'i tarımda istihdam edilirken, 2017 yılında bu oran yüzde 28,3'e geriledi. Sanayi sektöründe istihdam edilen kadınların oranı bu dönemde yüzde 15,7'den yüzde 15,6'ya düşerken, hizmet sektöründe 2008'de yüzde 42,3 olan oranın geçen yıl yüzde 56,1'e yükselmesi dikkati çekti.

Son 10 yıllık dönemde toplam istihdamda tarım dışı istihdamın payı yüzde 76,3'ten yüzde 80,6'ya çıkarken, tarımsal istihdam 4,3 puanlık düşüşle yüzde 19,4'e geriledi. 2008 yılında kadın iş gücünün tarım dışı istihdamı yüzde 57,9 iken, 2017 yılında 13,8 puanlık artışla yüzde 71,7'ye yükseldi. Erkeklerde ise söz konusu oran sadece 1,7 puan arttı ve yüzde 84,6 oldu.

2008-2017 döneminde tarımda istihdam edilenler, bunların cinsiyete göre dağılımı ve tarımsal istihdamda kadınların payına ilişkin veriler şöyle:

Yıl Toplam istihdam Tarım Erkek Kadın Tarımda Kadın İstihdamının Payı (Bin Kişi) (Bin Kişi) (Bin Kişi) (Bin Kişi) (Yüzde) 2008 21.194 5.016 2.663 2.354 42,1 2009 21.277 5.240 2.795 2.445 41,7 2010 22.594 5.683 2.959 2.724 42,4 2011 24.110 6.143 3.199 2.944 42,2 2012 24.821 6.097 3.225 2.872 39,3 2013 25.524 6.015 3.189 2.826 37,0 2014 25.933 5.470 2.937 2.533 32,9 2015 26.621 5.483 2.956 2.527 31,4 2016 27.205 5.305 2.920 2.384 28,7 2017 28.189 5.464 2.993 2.471 28,3

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Anahtar Kelimeler:
kadın istihdamı tarımsal istihdam TÜİK

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