Kadınlara 780 milyon liralık mikrokredi desteği sağlandı

Akgül, Türkiye'de finansal sıkıntıda olma durumunu ifade eden maddi yoksunluk oranının ise yüzde 28,7 olduğunu ifade ederek, "Yaşanan bu finansal sıkıntının azaltılması ve Türkiye'de yoksulların küçük bir sermayeye ulaşmasını sağlamak maksadıyla hibe yardımlar yerine, finansal kaynakların etkin kullanımını sağlayan mikrokredi faaliyeti başlatılmıştır." diye konuştu.

Türkiye İstatistik Kurumunun "Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması" verilerine göre, nüfusun yüzde 13,5'inin yoksulluk sınırının altında yer aldığını belirten Akgül, okur-yazar olmayanların yüzde 25,4'ü, yükseköğretim mezunlarının da yüzde 1,5'inin yoksul olduğunu söyledi.

Mikrokredi uygulamasında, hiçbir maddi varlığı olmayan yoksul kadınlara daima öncelik tanındığını kaydeden Akgül, kredinin bir temel insan hakkı olmasının, mikrokredinin temel felsefesi olduğunu dile getirdi.

Akgül, ticari bankaların teminat ve kefalete göre kredi verirken, mikrokredi programının sadece bir iş fikri olan yoksul kadınlara maddi destek verdiğini işaret ederek, "Ticari bankalardan kredi alırken, 'ne kadar fazla teminatınız varsa, o kadar fazla kredi alırsınız." Mikrokredide ise 'ne kadar aza sahipsen, o kadar fazla önceliğin vardır' anlayışı hakimdir. Mikrokredi sistemine dahil edilen yoksullar, otobanda hedefe yönelmiş olarak bir yolculuğa çıkmış gibi görülür. Çünkü sistem içerisindeki her bir dar gelirli, yoksulluk sınırının üzerine çıkıncaya kadar destek almaya devam eder." ifadesini kullandı.

Uygulama modelinde, yoksul kişinin beyanı dışında hiçbir evrak istenmediğini dile getiren Akgül, bu kapsamda ihtiyaç sahiplerine 5 bin liraya kadar mikrokredi desteği sağlandığını dile getirdi.