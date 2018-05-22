FİNANS

Kadınlara istihdam yaratan müze

FİNANS HABERLERİ  | 22.05.2018 11:08 | Son Güncelleme

Akademisyen ve ressam Prof. Dr. Hüsamettin Koçan tarafından Bayburt'ta kurulan Baksı Müzesi, geliştirdiği projeyle kadınların ürettiği yerel ürünleri dünyaya pazarlayacak

DENİZ ÇİÇEK - Akademisyen ve ressam Prof. Dr. Hüsamettin Koçan tarafından Bayburt'ta Çoruh Vadisi'ne bakan bir tepede kurulan Baksı Müzesi, geliştirdiği projeyle kadınların ürettiği yerel ürünleri dünyaya pazarlayacak.

Baksı Müzesi kurucusu Koçan, Müzeler Haftası nedeniyle AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, bin 550 metrelik rakımda Bayraktar Köyü'nde yer alan müzenin, köyün eski adından ismini aldığını söyledi.

Çeşitli kurumlar tarafından verilen 20 ödülü bulunan Baksı Müzesi'nin, müzecilik dünyası açısından önemine dikkati çeken Koçan, Avrupa Konseyi Müze Ödülü'nü, TBMM Onur Ödülü'nü ve son olarak da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden "Kültür ve Sanat Kurumu" dalında Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülü'nü aldıklarını aktardı.

Koçan, müzenin, bulunduğu kültür ortamı ile doğrudan doğruya diyalog kurduğuna işaret ederek, "Burası müzecilik açısından bir mucize gibi görünüyor. Burada, folklorik ürünleri de modernistleri de çağımızın avangart ürünlerini de görürsünüz. Geleneksel eserleri kişisel olarak kendim topladım, diğerlerinin de büyük kısmı bağış. Dünyada sanatçı bağışları alan ve bağışlarla kurulmuş tek müzeyiz." diye konuştu.

- El işi ürünler markalaşacak

Müze olarak istihdama büyük önem verdiklerini, yürüttükleri projeler ve atölye çalışmalarıyla istihdam artışına katkı sağladıklarına dikkati çeken Koçan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Üretimi öne alan ve önemseyen bir müzeyiz. Bir kültür hareketi ile göçü durdurmaya çalışıyoruz. Yeni projemiz kapsamında, Bayburt merkezde Kadın İstihdam Merkezi kuruyoruz. Kadınlar, doğal boya ve malzemelerle el işleri üretecek. Buranın kreşi de olacak. Kadınların ürettiği ürünlerden bir marka yaratmak istiyoruz. Kadınlar annelerinin, ninelerinin yaptığı ürünleri burada da yapacak. Tasarım atölyeleri onları yeniden tasarlayacak ve dünyaya pazarlayacaklar."

Koçan, helikopter pisti de bulunan müzeye yurt dışından çok sayıda konuk geldiğine de dikkati çekerek, "Yurt dışı rezervasyonları tekrar başlattık. Müzede bir de konuk evi var, kültür turizmi de yapıyoruz. Karadeniz'e gelen turistler buraya da uğruyor. Bölgeye ekonomik girdi de sağlıyoruz. Müzedeki açık hava tiyatrosunda konserlere de başlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

PARTNERSosyal medya ikiye ayrıldı: Fotoğraf mı resim mi?Sosyal medya ikiye ayrıldı: Fotoğraf mı resim mi?
Kardeşlerin çıraklıktan fabrikatörlüğe uzanan başarı öyküsüKardeşlerin çıraklıktan fabrikatörlüğe uzanan başarı öyküsü
EKONOMİ KİTAPLIĞI - Karar Anı: Aklın para üzerindeki gücüEKONOMİ KİTAPLIĞI - Karar Anı: Aklın para üzerindeki gücü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Baksı Müzesi Bartın

En Çok Okunan Haberler

CNN Türk yayınında büyük skandal! Bütün Türkiye gördü

CNN Türk yayınında büyük skandal! Bütün Türkiye gördü

AK Parti-MHP ittifakının sandalye sayısı HDP'nin oy oranına bağlı

AK Parti-MHP ittifakının sandalye sayısı HDP'nin oy oranına bağlı

Denizbank satıldı! İşte yeni sahibi

Denizbank satıldı! İşte yeni sahibi

Güneş panellerinde maliyet düşüyor

Güneş panellerinde maliyet düşüyor

4C'den 4B kadrosuna geçenler maaşlarını peşin alacak

4C'den 4B kadrosuna geçenler maaşlarını peşin alacak

Dolar ve euroda hareketli dakikalar

Dolar ve euroda hareketli dakikalar

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Bakan Sarıeroğlu müjdeyi verdi: 2 bin 500 kişi atanacak…

Bakan Sarıeroğlu müjdeyi verdi: 2 bin 500 kişi atanacak…

Son dakika! Erdoğan Merkez Bankası Başkanı ile görüşecek

Son dakika! Erdoğan Merkez Bankası Başkanı ile görüşecek

Benzin, motorin ve LPG'ye zam!

Benzin, motorin ve LPG'ye zam!

Fed faiz kararını açıkladı

Fed faiz kararını açıkladı

Dövizle borçlanmada yeni dönem yarın başlıyor

Dövizle borçlanmada yeni dönem yarın başlıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
71. Dünya Sağlık Asamblesi Cenevre’de Başladı

71. Dünya Sağlık Asamblesi Cenevre’de Başladı

Pegasus Havayolları’ndan sonbahar kampanyası

Pegasus Havayolları’ndan sonbahar kampanyası

6 aylık işe gireceklerin kura çekimine devam edildi

6 aylık işe gireceklerin kura çekimine devam edildi

Antalya 2 milyon turisti aştı

Antalya 2 milyon turisti aştı

Kardeşlerin çıraklıktan fabrikatörlüğe uzanan başarı öyküsü

Kardeşlerin çıraklıktan fabrikatörlüğe uzanan başarı öyküsü

EKONOMİ KİTAPLIĞI - Karar Anı: Aklın para üzerindeki gücü

EKONOMİ KİTAPLIĞI - Karar Anı: Aklın para üzerindeki gücü

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.