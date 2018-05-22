Kadınlara istihdam yaratan müze

DENİZ ÇİÇEK - Akademisyen ve ressam Prof. Dr. Hüsamettin Koçan tarafından Bayburt'ta Çoruh Vadisi'ne bakan bir tepede kurulan Baksı Müzesi, geliştirdiği projeyle kadınların ürettiği yerel ürünleri dünyaya pazarlayacak.

Baksı Müzesi kurucusu Koçan, Müzeler Haftası nedeniyle AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, bin 550 metrelik rakımda Bayraktar Köyü'nde yer alan müzenin, köyün eski adından ismini aldığını söyledi.

Çeşitli kurumlar tarafından verilen 20 ödülü bulunan Baksı Müzesi'nin, müzecilik dünyası açısından önemine dikkati çeken Koçan, Avrupa Konseyi Müze Ödülü'nü, TBMM Onur Ödülü'nü ve son olarak da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden "Kültür ve Sanat Kurumu" dalında Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülü'nü aldıklarını aktardı.

Koçan, müzenin, bulunduğu kültür ortamı ile doğrudan doğruya diyalog kurduğuna işaret ederek, "Burası müzecilik açısından bir mucize gibi görünüyor. Burada, folklorik ürünleri de modernistleri de çağımızın avangart ürünlerini de görürsünüz. Geleneksel eserleri kişisel olarak kendim topladım, diğerlerinin de büyük kısmı bağış. Dünyada sanatçı bağışları alan ve bağışlarla kurulmuş tek müzeyiz." diye konuştu.