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Kadınlarda istihdam oranı artıyor

FİNANS HABERLERİ  | 18.09.2018 11:28 | Son Güncelleme

Türkiye'de 15 ve daha yukarı yaştaki kadınların Haziran 2009'da yüzde 23,8 olan istihdam oranı, 6,3 puanlık artışla bu yılın haziran ayında yüzde 30,1'e ulaştı - İş gücüne katılma oranı 15-64 yaş grubu kadınlarda yüzde 34,6 olarak hesaplandı - Çalışan kadınların en fazla istihdam edildiği alan yüzde 56,2 ile hizmetler sektörü oldu - Çalışan kadınların yüzde 58,3'ünü yükseköğretim mezunları oluşturdu

AYŞENUR SAĞLAM - Türkiye'de 15 ve daha yukarı yaştaki kadınların Haziran 2009'da yüzde 23,8 olan istihdam oranı 6,3 puanlık artışla bu yılın haziran ayında yüzde 30,1'e yükseldi.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yaptığı derlemeye göre, son dönemde kadınların istihdam oranındaki artış dikkati çekti.

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı, haziranda geçen yılın aynı dönemine göre 64 bin kişi artarak 3 milyon 315 bin kişi olurken, işsizlik oranı değişim göstermeyerek yüzde 10,2 olarak kayıtlara geçti. Aynı dönemde erkeklerde işsizlik oranı yüzde 8,7 iken, kadınlarda yüzde 13,2 oldu.

Söz konusu dönemde iş gücüne katılma oranı 0,4 puan artarak yüzde 53,8 olarak gerçekleşti. Erkeklerde iş gücüne katılma oranı 0,4 puan artışla yüzde 73,4'e, kadınlarda ise 0,5 puanlık artışla yüzde 34,6'ya yükseldi. İş gücüne katılma oranı 15-64 yaş grubunda yüzde 59,2 olarak hesaplanırken, bu yaş grubunda yer alan erkeklerde iş gücüne katılma oranı yüzde 79,4, kadınlarda ise yüzde 38,8 oldu.

Türkiye genelinde istihdam edilen toplam 29 milyon 314 bin kişiden 20 milyon 106 binini erkekler, 9 milyon 208 binini kadınlar oluşturdu. Kadınların istihdam oranı yüzde 30,1 olarak tahmin edilirken, bunun yüzde 17'sini okuryazar olmayanlar, yüzde 26'sını lise altı eğitimliler, yüzde 29,2'sini lise, yüzde 33,1'ini mesleki ve teknik lise ve yüzde 58,3'ünü yükseköğretim mezunları oluşturdu. İşsizlik oranı söz konusu ayda kadınlarda yüzde 13,2 olurken, en yüksek işsizlik oranı yüzde 19,7 ile mesleki ve teknik lise mezunu kadınlarda görüldü.

İstihdam edilenlerin sosyal güvenlik kuruluşuna kayıtlılık durumlarına bakıldığında, erkeklerde yüzde 29,7 olan kayıt dışılık oranının, kadınlarda yüzde 43,4 olması dikkati çekti. İstihdam edilen toplam 9 milyon 208 bin kadının, 5 milyon 918 bini ücretli veya yevmiyeli, 2 milyon 298 bini ücretsiz aile işçisi, 95 bini işveren olarak, 898 bini ise kendi hesabına çalışanlardan oluştu.

Çalışan kadınların en fazla istihdam edildiği alan yüzde 56,2 ile hizmetler sektörü oldu. Haziranda, bu sektörde istihdam edilen kadınların sayısı 5 milyon 175 bin olarak kayıtlara geçerken, bu rakam tarımda 2 milyon 576 bin, sanayide 1 milyon 381 bin, inşaatta 77 bin olarak belirlendi.

TÜİK verilerine göre Türkiye'de 15 ve daha yukarı yaştaki kadınların istihdam oranları yıllar itibarıyla şöyle:

Dönemİstihdam oranı (yüzde)Haziran 200923,8Haziran 201025,8Haziran 201127,1Haziran 201227,7Haziran 201328,5Haziran 201427,6Haziran 201528,6Haziran 201628,9Haziran 2017 29,5Haziran 2018 30,1

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