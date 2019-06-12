FİNANS

Kadınların işlediği fındık, dünyaya ihraç ediliyor

FİNANS HABERLERİ  | 12.06.2019 11:03 | Son Güncelleme

DÜNYADA 110'dan fazla ülkeye ihraç edilerek yıllık 2,5 milyar dolar gelir elde edilen fındıkta, yılda 450 bin ile 650 bin ton üretimi gerçekleştiriliyor.

Kadınların işlediği fındık, dünyaya ihraç ediliyor

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA)- DÜNYADA 110'dan fazla ülkeye ihraç edilerek yıllık 2,5 milyar dolar gelir elde edilen fındıkta, yılda 450 bin ile 650 bin ton üretimi gerçekleştiriliyor. Üretilen fındık, Karadeniz'de fabrikalarda çalışan yaklaşık 25 bin dolayında kadın işçi tarafından işleniyor. Kadınlar, fındık seçerek hem para kazanıyor hem de fındığın ihracata hazır hale getirilmesine katkı sağlıyor.
Türkiye'de, 500 bin aile tarafından 700 bin hektar alanda fındık üretiliyor. Dünya fındık ihracatının da yüzde 75'ini elinde bulunduran Türkiye'den; AB ülkeleri, Asya, Orta Doğu, Kuzey Amerika, Güney Amerika, Uzak Doğu, Pasifik ülkeleri gibi 110'dan fazla ülkeye ihracat yapılıyor. Üretilen fındık, Karadeniz'de fabrikalarda çalışan yaklaşık 25 bin dolayında kadın işçi tarafından işleniyor.
'CİDDİ İSTİHDAM OLUŞACAK'
Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça, fındık işlerinde çalışan kadın işçilerinin büyük emek sarf ettiklerini belirterek, "Kadın işçiler bahçede hasadın yanı sıra fabrikalarda da çalışarak ekmeğini kazanıyor. Biz eğer fındığı hammadde değil, mamul madde olarak satmayı planlarsak, yöremizde istihdam daha fazla artacaktır. Bununla alakalı fabrikalar, işletmeler ve yatırımlar çoğalacak. Bunların çoğalmasının sonucunda da ciddi istihdam oluşacak. Fındık kırma fabrikalarının yanında çikolata ve diğer mamul fabrikalar ne kadar fazlalaştırılırsa fındıktan gelir artacak. Böylece hasatta olduğu gibi fabrikalarda çalışan işçi sayısı da yükselecek" dedi.
'BÖLGEMİZDE GÖÇÜDE AZALTABİLİRİZ'
Fındıkta istihdamın daha da artırılmasıyla Karadeniz'de göçün önlenebileceğini, bunun için de mutlaka hükümetin 'Milli Fındık Politikası'nı oluşturması gerektiğinin altını çizen Atakan Akça, "Talep ettiğimiz bu yapılacak çalışmalar sonucunda fındığın geleceği daha da iyi olacaktır. Fındıkta istihdam artarsa insanlar göç etmez. Özellikle bölgemizde göçü de azaltabiliriz. Fındığı mamul haline getirecek fabrikalar ne kadar artarsa istihdam da artar. Çiftçi de çiftçiliğini yapacak, fındığıyla uğraşacak. Fındığın hem verimi ve kalitesi artacak hem de ihracatı. Fındıkta dışarıya satış zaten var. Mamul olarak 500 bin ton civarında satılıyor. Zaten büyük bölümünü çikolata fabrikaları alıyor. Burada fındığı işleyecek, fabrikalar kuracak iş adamlarımıza imkan sağlarsak bunları zaten yaparız. Böylece iç tüketim de artar" diye konuştu.

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Kadınların işlediği fındık, dünyaya ihraç ediliyorKadınların işlediği fındık, dünyaya ihraç ediliyorKadınların işlediği fındık, dünyaya ihraç ediliyorKadınların işlediği fındık, dünyaya ihraç ediliyor

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