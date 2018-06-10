Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Kadir Gecesi'nin kalplerin kötülüklerden arınması, gönül dünyalarının aydınlanması ve manevi huzurun artması için eşsiz bir fırsat sunduğunu belirtti.

Tüfenkci, Kadir Gecesi nedeniyle yayımladığı mesajda, bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'ne erişmenin heyecan ve coşkusunu yaşadıklarını ifade etti.

Kadir Gecesi'nin, Kur'an-ı Kerim'in yeryüzüne indirildiği gün olması bakımından kutsal bir öneme sahip olduğunun altını çizen Tüfenkci, şunları kaydetti:

"Bu mübarek gece, kalplerimizin kötülüklerden arınması, gönül dünyalarımızın aydınlanması, manevi huzurumuzun artması için eşsiz bir fırsat sunmaktadır. Tüm kardeşlerimizin bu eşsiz fırsatın şuurunda olarak bu gecenin feyiz ve bereketinden manen en iyi biçimde yararlanmasını diliyorum. Tüm hemşerilerimin ve İslam aleminin Kadir Gecesi'ni tebrik ediyor, bu gecenin bütün Müslümanların birlik, beraberlik ve kardeşliğinin pekişmesine, insanlığın barış, huzur ve hidayetine vesile olmasını yüce Rabb'imizden niyaz ediyorum."

