İstanbul, 17 Mayıs (DHA) - Kadir Has Üniversitesi, İktisat ve Toplum Dergisi işbirliği ile 22 Mayıs Çarşamba günü Türkiye ekonomisinin durumu ve çözüm önerileri ile ilgili “Türkiye Ekonomisi Nereye? Krizden Çıkış Yolları” başlıklı bir panel düzenleyecek.

Panelde , “Türkiye ekonomisinin yaşadığı sorunların kolay çözümleri”, “döviz kurundaki istikrarsızlığın sebepleri ve sonuçları”, “enflasyon kontrol altına alınabilir mi?”, “işsizliğin ve gelir dağılımındaki eşitsizliği çözümü yapısal reformlar”, “dış borçlar nasıl ödenecek?”, “inşaat odaklı büyümeden çıkış mümkün mü?” ve “İstanbul seçimlerinin yenilenmesi ekonomiyi nasıl etkiliyor? gibi konular ele alınacak.

Söz konusu etkinlik, Bilgi Üniversitesi’nden Prof. Dr. Asaf Savaş Akat, Kadir Has Üniversitesi Ekonomi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Özgür Orhangazi, Bilkent Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erinç Yeldan, İktisat ve Toplum dergisi editörü Prof. Dr. Ömer Faruk Çolak ve TÜSİAD baş ekonomisti Dr. Zümrüt İmamoğlu’nun katılımıyla 22 Mayıs’ta Kadir Has Üniversitesi’nde düzenlenecek. (Fotoğraflı)



