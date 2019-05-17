FİNANS

Kadir Has Üniversitesi’nde “Türkiye Ekonomisi Nereye?" paneli

FİNANS HABERLERİ  | 17.05.2019 17:20 | Son Güncelleme

Kadir Has Üniversitesi, İktisat ve Toplum Dergisi işbirliği ile 22 Mayıs Çarşamba günü Türkiye ekonomisinin durumu ve çözüm önerileri ile ilgili “Türkiye Ekonomisi Nereye?

Kadir Has Üniversitesi’nde “Türkiye Ekonomisi Nereye?" paneli

İstanbul, 17 Mayıs (DHA) - Kadir Has Üniversitesi, İktisat ve Toplum Dergisi işbirliği ile 22 Mayıs Çarşamba günü Türkiye ekonomisinin durumu ve çözüm önerileri ile ilgili “Türkiye Ekonomisi Nereye? Krizden Çıkış Yolları” başlıklı bir panel düzenleyecek.
Panelde , “Türkiye ekonomisinin yaşadığı sorunların kolay çözümleri”, “döviz kurundaki istikrarsızlığın sebepleri ve sonuçları”, “enflasyon kontrol altına alınabilir mi?”, “işsizliğin ve gelir dağılımındaki eşitsizliği çözümü yapısal reformlar”, “dış borçlar nasıl ödenecek?”, “inşaat odaklı büyümeden çıkış mümkün mü?” ve “İstanbul seçimlerinin yenilenmesi ekonomiyi nasıl etkiliyor? gibi konular ele alınacak.
Söz konusu etkinlik, Bilgi Üniversitesi’nden Prof. Dr. Asaf Savaş Akat, Kadir Has Üniversitesi Ekonomi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Özgür Orhangazi, Bilkent Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erinç Yeldan, İktisat ve Toplum dergisi editörü Prof. Dr. Ömer Faruk Çolak ve TÜSİAD baş ekonomisti Dr. Zümrüt İmamoğlu’nun katılımıyla 22 Mayıs’ta Kadir Has Üniversitesi’nde düzenlenecek. (Fotoğraflı)

PARTNERHer ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweetiHer ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
TİM/Gülle: GTS'den çıkışın 75 milyar dolar hedefine olumsuz etkisi olmazTİM/Gülle: GTS'den çıkışın 75 milyar dolar hedefine olumsuz etkisi olmaz
Ege Bölgesi'nin en büyük 100 şirketi açıklandıEge Bölgesi'nin en büyük 100 şirketi açıklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bekçiler şüphelendi, özel tim sevk edildi! 8 saat sürdü

Bekçiler şüphelendi, özel tim sevk edildi! 8 saat sürdü

CHP'nin seçmen verileri iddiasına Bakan Soylu'dan jet yanıt

CHP'nin seçmen verileri iddiasına Bakan Soylu'dan jet yanıt

Bayram ikramiyeleriyle ilgili önemli gelişme

Bayram ikramiyeleriyle ilgili önemli gelişme

Emeklilikte yaşa takılanlar için önemli açıklama

Emeklilikte yaşa takılanlar için önemli açıklama

ABD'nin vergi kararına Türkiye'den ilk tepki

ABD'nin vergi kararına Türkiye'den ilk tepki

Yargıtay'dan zam kararı! Bunu yaptı tazminatından oldu

Yargıtay'dan zam kararı! Bunu yaptı tazminatından oldu

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Vatandaş tepkili! Ücretli mi olacak?

Vatandaş tepkili! Ücretli mi olacak?

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Hayvan küpeleme yetkisi birliklere devrediliyor

Hayvan küpeleme yetkisi birliklere devrediliyor

3 milyar dolarlık dev anlaşma!

3 milyar dolarlık dev anlaşma!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TİM/Gülle: GTS'den çıkışın 75 milyar dolar hedefine olumsuz etkisi olmaz

TİM/Gülle: GTS'den çıkışın 75 milyar dolar hedefine olumsuz etkisi olmaz

Ege Bölgesi'nin en büyük 100 şirketi açıklandı

Ege Bölgesi'nin en büyük 100 şirketi açıklandı

ÇİB / Aslan: ABD’nin çelikte ek vergiyi kaldırması yeterli değil

ÇİB / Aslan: ABD’nin çelikte ek vergiyi kaldırması yeterli değil

TZOB Genel Başkanı Bayraktar: Asgari ücretle iş bulan çiftçi tarımı bırakıyor

TZOB Genel Başkanı Bayraktar: Asgari ücretle iş bulan çiftçi tarımı bırakıyor

MB - Konut fiyatları Mart'ta yıllık reel yüzde 13.58 düştü

MB - Konut fiyatları Mart'ta yıllık reel yüzde 13.58 düştü

Güler Sabancı: "Fikri hür, irfanı hür ve vicdanı hür gençliğimize inanıyoruz

Güler Sabancı: "Fikri hür, irfanı hür ve vicdanı hür gençliğimize inanıyoruz

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.