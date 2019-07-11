Kafkas'ın konkordato talebinde ortaklar anlaşamadı

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA) - BURSA merkezli, 89 yıllık kestane şekeri üreticisi Kafkas'ın konkordato talebinde bulunmasının ardından ortaklar arasında ihtilaf oldu. Kafkas Pasta Şekerleme San. ve Tic. A.Ş.'den yapılan açıklamada, talebin, şirket ortakları arasındaki anlaşmazlık nedeniyle yapıldığı duyuruldu. Şirketin yüzde 50 hissesinin sahibi Tatveren ailesi ise mahkemece verilen geçici mühlet ve geçici konkordato komiseri atanması kararına karşı itirazda bulunulduğunu belirtti.

Türkiye ve Bursa'nın en eski firmaları arasında yer alan, 1930'da kurulan kestane şekeri üreticisi Kafkas'ın konkordato talebi sonrası ortaklar, ihtilafa düştü. Kafkas Pasta Şekerleme San. ve Tic. A.Ş.'den yapılan açıklamada, ortaklar arasındaki sorunun çözülemediği vurgulandı. Yönetim Kurulu Başkanı İnci İnhal, açıklamasında, "Şirketimize geçici süre ile konkordato komiserinin atanması tamamen şirket ortaklarımız arasındaki sorunların çözülememesinden kaynaklanmaktadır. Bu süreçte şirketimizin devlete olan SGK ve vergi borcu yoktur. Üçüncü şahıslara olan borçlarımız da dahil olmak üzere ödemelerimize devam ediyor ve düzenli olarak yapmaya devam edeceğiz. 1930 yılından beri süregelen faaliyetlerimizi hiçbir aksama olmadan aynı kalite ve anlayış ile sürdürmeye devam edeceğiz. Kafkas'ı sektör lideri yapan hemşerilerimizin asılsız haberlere itibar etmeyeceğinden ve desteklerini sürdüreceğinden eminiz" dedi.

TATVEREN AİLESİNDEN AÇIKLAMA

Şirketin yüzde 50 hissesinin sahibi Tatveren ailesi ise mahkemece verilen geçici mühlet ve geçici konkordato komiseri atanması kararına itiraz etti. Ailesi adına açıklama yapan avukat Yunus Egemenoğlu, "Kafkas Pasta Şekerleme San. ve Tic. A.Ş.'nin yüzde 50 hissedarı olan müvekkillerimiz Tatveren ailesi adına; son günlerde basında yer alan ve giderek de haksız şekilde artan haberler nedeni ile Kafkas markasının ülkemiz için değeri ve önemi de göz önünde bulundurularak, kamuoyunu bilgilendirme zorunluluğumuz doğmuştur" dedi.

Şirketin yönetim sürecinde, müvekkillerinin uzlaşmadan yana tavır sergilediğini belirten Egemenoğlu, şunları kaydetti:

"Diğer ortak ile yaşanmakta ve devam etmekte olan sorunlar nedeniyle gelinen bu noktada diğer ortağın taktiksel ve iyi niyetten uzak olarak konkordato kararı haberlerini basın ve sosyal medya üzerinden yansıtması ülkemize mal olmuş Kafkas markası ve değerini de zarar vermektedir. Diğer ortak tarafından şirket hakkında tüm şirket ortaklarının görüş ve onayları alınmaksızın, Yönetim Kurulu kararı olmaksızın ve hatta ortakların haberleri dahi olmadan hissedarı olduğu şirketteki şahsi bir alacak talebine dayanarak, gerek şahsı gerekse de aile şirketi olan Kafkas Pasta Şekerleme San. ve Tic. A.Ş. ile ilgili hukukumuzda emsaline rastlanılmamış adi konkordato talebinde bulunulmuştur. Mahkemece verilen geçici mühlet ve geçici konkordato komiseri atanması kararına karşı diğer pay sahipleri Tatveren ailesi vekilleri olarak itirazlarımız dosyasına sunulmuştur. Bu konuda yasal süreç devam etmekte olduğundan hukuka ve yasalara olan saygımızdan daha fazla açıklama yapamamaktayız. 90 yıldır süregelen şirket faaliyetleri hiçbir aksama olmadan sürdürülmüş ve aynı kalite, anlayış ile sürdürülmeye de devam edecektir."

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