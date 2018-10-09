FİNANS

KAGİDER Girişimcilik Kampı'na seçilen 15 girişimci kadını tanıtacak

FİNANS HABERLERİ  | 09.10.2018 17:22 | Son Güncelleme

Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) 16 Ekim’de düzenleyeceği basın toplantısıyla farklı ve toplumsal etki yaratan iş fikirleriyle öne çıkan 15 kadın girişimciyi tanıtacak.

İstanbul, 9 Ekim (DHA) - Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) 16 Ekim’de düzenleyeceği basın toplantısıyla farklı ve toplumsal etki yaratan iş fikirleriyle öne çıkan 15 kadın girişimciyi tanıtacak.
KAGİDER’in, 2017’de 15’inci yaş kutlamaları nedeniyle başlattığı Proje 15 Kadın Girişimci Geliştirme Programı kapsamında kadın girişimciler için gerçekleştirilen “KAGİDER Proje 15 Girişimcilik Kampı” tamamlandı.
Derneğin düzenlediği kampa katılan 150 kadın girişimci arasından 8 Ekim’de gerçekleştirilen jüri toplantısında 15 kadın girişimci seçildi. Çeşitli desteklerin sağlanacağı 15 kadın girişimcinin iş fikirleri genetikten tekstile, teknolojiden gıdaya kadar uzanan geniş bir yelpazede farklı alan ve sektörleri kapsıyor.
Söz konusu girişimcilere sunulacak imkânlar arasında; melek yatırımcılar ve girişimcilik ekosistemi ile buluşturma, halkla ilişkiler desteği, altı ay süreyle KAGİDER üyelerinden mentorluk desteği ve alanında uzman KAGİDER üyelerinden oluşan Danışma Kurulu desteği yer alıyor.

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