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KAGİDER-Türkiye'de girişimcilerin yalnızca yüzde 9'u kadın

FİNANS HABERLERİ  | 25.12.2018 15:44 | Son Güncelleme

Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) Yönetim Kurulu Başkanı Sanem Oktar, kadın girişimcilik ve kadınların ekonomiye katılımının Türkiye’nin en önemli gündem maddelerinden biri olduğuna dikkat çekerek, "Türkiye’de girişimcilerin ise sadece yüzde 9’u kadın.

KAGİDER-Türkiye'de girişimcilerin yalnızca yüzde 9'u kadın

İstanbul, 25 Aralık (DHA) - Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) Yönetim Kurulu Başkanı Sanem Oktar, kadın girişimcilik ve kadınların ekonomiye katılımının Türkiye’nin en önemli gündem maddelerinden biri olduğuna dikkat çekerek, "Türkiye’de girişimcilerin ise sadece yüzde 9’u kadın. Bu rakamlar kadınlardaki saklı potansiyeli açıkça gözler önüne seriyor" dedi.
Garanti Bankası’nın KAGİDER ile birlikte düzenlediği "Girişimci Kadın Buluşmaları"nda konuşan Oktar , kadın girişimcilik ve kadınların ekonomiye katılımının Türkiye’nin en önemli gündem maddelerinden biri olduğunu belirtti ve ekledi:
"Ülkemizin geleceğini belirleyecek hayati konular arasında yer alıyor.
"Bugün ülkemizde nüfusun yarısı kadınlardan oluşuyor ama kadının istihdama katılım oranı sadece yüzde 29.5 düzeyinde.
"Türkiye’de girişimcilerin ise sadece yüzde 9’u kadın. Bu rakamlar kadınlardaki saklı potansiyeli açıkça gözler önüne seriyor.
"İşte bu potansiyel toplumdaki ataerkil bakış açısı, kadınların çocuk ve yaşlı bakımından sorumlu görülmesi, eşit eğitim imkânı bulamama, finansmana erişim zorluğu gibi engeller sebebiyle hayata geçirilemiyor.
"2019’da kadınların, sürdürülebilir büyüme ve kârlılık odaklı işletme girişimciliğinin örnek yapılarını oluşturmalarını bekliyoruz.
"Bu vesileyle, kadınların ekonomiye daha çok dâhil edilmeleri için tüm kamu ve özel sektör temsilcilerinin inisiyatif alması çağrımızı yineliyoruz."
Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı Cemal Onaran da, KAGİDER ile birlikte 'Girişimci Kadın Buluşmaları'nı hayata geçirdiklerini belirterek, "Buluşmalara ülke çapından satın almacıları da davet ediyoruz" dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bu sayede hem kadın girişimcilerimizin birbirleriyle ikili görüşmeler yaparak yeni iş fırsatları yakalamasına hem de önemli kurumların satın almacıları ile network oluşturabilmesine aracı oluyoruz.
"Bugüne kadar ulusal ve uluslararası kaynakları bünyemize katarak kadın girişimcilere yaklaşık 5 milyar lira finansman sağladık.
"Bu yıl da Türkiye’de bir ilke imza atarak Uluslararası Finans Kurumu (IFC) ile kadın girişimcilere özel 75 milyon dolarlık sosyal bono ihracını gerçekleştirdik.
"2012 yılından beri Boğaziçi Üniversitesi Yaşam boyu Eğitim Merkezi iş birliğiyle yürüttüğümüz ‘Kadın Girişimci Yönetici Okulu’ programı da kadın girişimcilerin eğitim ihtiyacını karşılıyor.
"Bu kapsamda şu ana kadar 2 bin kadın girişimciye dokunduk.
"Cesaretlendirme ayağında ise bugün 37 bin başvuruya ulaşan ‘Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışması’ bulunuyor.
"Yarışma sayesinde kadınların cesaretlenmelerinde, motive edici hikayelerden ilham almalarında rol oynadık.
"Tüm bunlara ek olarak, kadın girişimcilerin yeni pazar ve yeni müşterilere ulaşmaları gerektiğinin farkındayız.
"Kadın girişimcilere yönelik çalışmalarımıza bundan sonra da yenilikçi ürün ve hizmetlerle devam edeceğiz." (Fotoğraflı)

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