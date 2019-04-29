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"Kağıtsız ihracat" dönemi yarın başlıyor

FİNANS HABERLERİ  | 29.04.2019 11:03 | Son Güncelleme

Ticaret Bakanlığının dijital ihracatın kapısını araladığı "Kağıtsız Gümrük Projesi" yarın itibarıyla tüm gümrüklerde uygulanacak - Uygulamayla ihracatta kağıt belge ibrazı bitecek, arşivleme yükü ortadan kalkacak, zaman ve maliyet kaybı sona erecek

AYŞENUR SAĞLAM - Ticaret Bakanlığının dijital ihracatın kapısını araladığı "Kağıtsız Gümrük Projesi" yarın itibarıyla tüm gümrüklerde uygulanmaya başlanacak. İhracat işlemlerindeki süreçlerin elektronik ortamda izlenebileceği uygulamayla kağıt belge ibrazı sona erecek, arşivleme yükü ortadan kalkacak, belge ve sertifika beyanı esnasında yaşanan zaman ve maliyet kaybı önlenmiş olacak.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ticaret Bakanlığınca ihracata yönelik yürütülen "Kağıtsız Gümrük Projesi" ile gümrük beyannamesine eklenen tüm belgeler ve beyanname işlemlerine ilişkin tüm talepler elektronik ortama alındı. Bu kapsamda, gümrük beyannamesine eklenen belgeler gümrük idaresince kağıt ortamında saklanmayacak.

Kağıt ortamında eklenen belgeler, dijital ortamda Tek Pencere Sistemi üzerinden beyannameyle ilişkilendirilecek. Beyannameye ilişkin dilekçeler de aynı portal üzerinden dijital ortamda hazırlanarak Bilge Sistemi'ne gönderilecek. Beyannameyi incelemekle görevli memurlarca Bilge Sistemi'nden dijital ortamda yüklenen belgelere onay verilebilecek. Dilekçeler memur ekranından elektronik olarak da cevaplandırılabilecek.

- Tüm süreçler elektronik ortamda izlenebilecek

Kağıtsız ihracat uygulamasıyla ihracatçı, ihracat beyannamesini ve eklerini ofisinden verebilecek. İlave belge talebi sistem mesajıyla iletilecek. İhracatçı, ilave talepleri elektronik ortamda gönderebilecek. Böylece, kağıtla belge ibrazı sona erecek, arşivleme yükü ortadan kalkacak, belge ve sertifika beyanı esnasında yaşanan zaman ve maliyet kaybı son bulacak. İhracat işlemlerinin tüm süreçleri elektronik ortamda sistem üzerinden takip edilebilecek. Bu kapsamda, 154 belge dijital ortamda işlem görecek.

Gümrüklerin modernleşmesi ve gümrük süreçlerinin dijitalleştirilmesine yönelik önemli çalışmaları hayata geçiren Ticaret Bakanlığınca, 30 Nisan'da tüm gümrüklerde uygulamaya alınacak sistemin denemeleri Esenboğa, Ankara Tır, Ambarlı ve Atatürk Havalimanı gümrük müdürlüklerinde yapılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
ihracat kağıtsız gümrük Ticaret Bakanlığı

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