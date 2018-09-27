Kahramanmaraş 4. Tekstil Makineleri Fuarı

Kahramanmaraş'ta Valilik ve Büyükşehir Belediyesi ile Ticaret ve Sanayi Odasının desteğiyle düzenlenen 4. Tekstil Makineleri Fuarı kapılarını açtı.
Kahramanmaraş Vali Vekili Bayram Öz, Kahramanmaraş Fuar Merkezi'ndeki açılışta yaptığı konuşmada, hükümetlerin teşviklerini en iyi şekilde değerlendiren sanayicilerin, bugün dünyada tekstil alanındaki firmalarla rekabet edebilir düzeye geldiğini söyledi.
Kentteki firmaların uluslararası alanda da her geçen gün pazar paylarını artırdığını dile getiren Öz, "Dünyada değişime ayak uyduranlar, değişimin dinamizmini yakalayanlar varlıklarını artırmıştır. Değişimi yakalayamayanlar varlıklarını artıramayıp yok oluyorlar." dedi.
AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir, şiirin ve edebiyatın başkenti Kahramanmaraş'ın bir tekstil kenti olması için çalışma yapacaklarını belirtti.
Parti ayrımı gözetmeksizin bütün milletvekilleriyle çalışacaklarını ifade eden Özdemir, "Hem iş adamlarımızla hem de milletvekillerimizle parti ayrımı gözetmeksizin çalışma yapacağız. Kahramanmaraş tekstilde kendisine verilen imkanları çok iyi kullanmış bir şehir. Çünkü Kahramanmaraş'ın evlatlarının ve iş adamlarının kendilerine verilen sorumluluğu yerine getirmek gibi bir ahlakı vardır, bir edebi vardır. Kahramanmaraş aldığı teşvikleri iyi kullanmış ve iyi neticeler almıştır." dedi.
Akdeniz Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Başkanı Fatih Doğan da Kahramanmaraş'ın kahramanlık madalyasının ardından yeni bir madalyayı daha hak ettiğini söyledi. Kahramanmaraş'ın Türkiye'nin tekstil şehri olduğunu ancak dünyada tekstil kenti olarak adlandırılan özel bir şehir bulunmadığını dile getiren Doğan, "Kahramanmaraş tümüyle bu unvanı, bu namı hak ediyor. Milletvekillerimizden bu hakkı teslim etmelerini istirham ediyorum." dedi.
Konuşmaların ardından fuarın açılışı yapıldı.
19 ülkeden 200 firmanın katıldığı fuar, 29 Eylül'e kadar açık kalacak.
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