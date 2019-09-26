Kahramanmaraş 5. Tekstil Makineleri Fuarı

Kahramanmaraş'ta Valilik ve Büyükşehir Belediyesi ile Ticaret ve Sanayi Odasının desteğiyle düzenlenen 5. Tekstil Makineleri Fuarı kapılarını ziyaretçilere açtı.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir, Kahramanmaraş Fuar Merkezi'ndeki açılışta yaptığı konuşmada, tarlada emekle başlayan sürecin çok büyük işletmelerle yeni iş alanlarına dönüştüğünü söyledi.

Güçlü bir ülke olmak istediklerini dile getiren Özdemir, şunları kaydetti:

"Güçlü bir ülke olmaktan kastımız birilerini sömürmek, birilerine hegemonya kurmak değil. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde hiçbir zaman bir ülkeyi sömürmek için gücünü kullanmamıştır, her zaman mazlumların yanında olmuştur. Ülke olarak şöyle bir yapımız var. Bir mazlum gördüğümüz zaman cebimizdeki bütün parayı veririz, ama bakkala gidip ekmek aldığımızda o küçük para üstünü vermeyen bakkala da kafa tutarız. Bizim haksızlığa gelmeyen bir yapımız var."

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan ise tekstil şehri Kahramanmaraş'ta 1990'larda yapılan atılımın devam ettirilmesi gerektiğini, buna hem şehrin hem de ülkenin ihtiyacı olduğunu söyledi.