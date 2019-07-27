FİNANS

Kahramanmaraş Teknokent'in "Bilişim 500" başarısı

FİNANS HABERLERİ  | 27.07.2019 15:49 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Teknokentinde Ar-Ge çalışmaları yürüten 3 firma, bu yıl 20'ncisi düzenlenen bilişim şirketi araştırması "Bilişim 500"e girme başarısı gösterdi - Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Mahit Güneş: - "Kahramanmaraş Teknokentte, 2-3 yıla kadar en az 500 Ar-Ge personelinin çalışacağı ve milyon doları geçecek bir teknoloji ihracatını hedefliyoruz"

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Teknokentinde Ar-Ge çalışmaları yürüten 3 firma, bu yıl 20'ncisi düzenlenen bilişim şirketi araştırması "Bilişim 500"e girdi.

Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Mahit Güneş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk üç sırada Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone gibi büyük bilişim firmalarının yer aldığı araştırmada, kurumlarında Ar-Ge çalışması yürüten 3 firmanın, 27 milyon lira üzerinde ciro yaparak sıralamaya girmeyi başardığını söyledi.

Kahramanmaraş Teknokentin, ilk binasına 6 ay önce kavuştuğunu ve şu anda yüzde 100 doluluk oranıyla Ar-Ge çalışmalarına devam ettiğini ifade eden Güneş, "Bilişim 500" arasına girerek büyük başarı gösteren firmalarda 60 Ar-Ge personelinin çalıştığını vurguladı.

Güneş, teknokentteki sadece bir firmanın, Avrupa ülkeleri başta olmak üzere 12 ülkeye 950 bin dolar ihracat gerçekleştirdiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Kahramanmaraş Teknokentte 50 firma ve 120'nin üstünde Ar-Ge personeli çalışmalarını sürdürüyor. Çoğunluğu bilişim sektörü. Bu sektör, ülkenin geleceği ve yazılım sektörü için teknolojik geleceği açık olan bir sektör. Bu bilişim sektöründe, yurt dışına ve yurt içindeki büyük firmalara e-ticaret üzerine, mobil yazılım üzerine Ar-Ge geliştiren, donanım alt yapısı çok gelişmiş olan firmalarımız çalışmalarına devam ediyor. Ekonomik dalgalanmaların yaşandığı bu dönemlerde bile bu şekilde güzel ciro elde eden firmalarımız, dinamik bir alt yapıya sahip olduğu için gelecek adına çok umutluyum."

Güneş, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının desteğiyle Ar-Ge ofisleri ve laboratuvar alanlarını artırmayı planladıklarını belirterek, "Kahramanmaraş Teknokentte, 2-3 yıla kadar en az 500 Ar-Ge personelinin çalışacağı ve milyon doları geçecek bir teknoloji ihracatını hedefliyoruz. İlk 500'e giren firmalardan bir tanesi şu anda Silikon Vadisi'nde Ar-Ge çalışmalarına devam ediyor. Bir diğer firmamız da Güney Amerika'ya ve Avrupa'ya, Asya'ya 62 ülkeye ihracat gerçekleştiriyor." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Ar-Ge kahramanmaraş TEKNOKENT

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