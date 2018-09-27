Kahramanmaraş'a 100 milyon dolarlık tekstil fabrikası

Kipaş Holding tarafından Kahramanmaraş'ta 100 milyon dolarlık yatırımla kurulan tekstil fabrikasının açılışı yapıldı.

Kipaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hanefi Öksüz, Karaziyaret Mahallesi'ndeki tesisin açılışında, holding olarak 35 yıl önce 30 işçiyle yola çıktıklarını, şu anda ise bu bayrağı 10 bin kişiyle birlikte taşıdıklarını söyledi.

8 sektörde faaliyet gösterdiklerini, Türkiye'de ilk bin şirket arasında 8 şirketlerinin bulunduğunu belirten Öksüz, bunlardan 5'inin de ilk 500 şirket arasında yer aldığını ifade etti.

Öksüz, açılışını yapacakları fabrikanın 3 bölümden oluştuğunu ve burada bin kişinin istihdam edileceğini dile getirdi.

"İplikten başlayıp, konfeksiyondan çıktık." diyen Öksüz, şöyle devam etti:

"Hem spor giyim hem denim kumaşında Türkiye'nin en büyük denim ihracatçılarından birisiyiz. Avrupalılara kumaş üretiyoruz. Hatta bazı Avrupa firmaları kendi ürettikleri meşhur marka ürünlerine yavaş yavaş bizim kumaşların ismini yazmaya başladılar.

Ülkemizin geleceği ve kalkınması, insanlarımızın iş bulması, refah seviyelerinin yükselmesi için biz sanayicilere çok büyük görevler düşüyor. İş yapmakla bitmiyor, bizden sonraki nesillerde bunu nasıl devam ettirebiliriz. Burada da bizlere büyük görevler düşüyor. Yatırımlarımızın büyük çoğunluğunu ilimizde yapıyoruz ama girdiğimiz sektörlerin gereği bazı yatırımlarımızı ilimizin dışına yaptık. Kahramanmaraş'ta olabilecek her türlü yatırımda memleketimizin bizim için önceliği var."