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Kahramanmaraş'ta iş adamlarından enflasyonla mücadeleye destek

FİNANS HABERLERİ  | 20.10.2018 13:42 | Son Güncelleme

KMTSO Başkanı Serdar Zabun: - "Kahramanmaraş olarak gereken fedakarlığı gösterip, ülkemiz ve milletimiz için başlatılan bu iktisadi mücadelede en ön cephede yer alacağız"

Kahramanmaraş'ta gıda, perakende ve dayanıklı tüketim malları sektöründe faaliyet gösteren iş adamları, "Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı"na destek kapsamında, satışını yaptıkları ürünlerde en az yüzde 10 indirim uygulayacak.

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Başkanı Serdar Zabun, iş adamlarının katılımıyla düzenlediği basın toplantısında, artan enflasyonun hem alım gücü düşen vatandaşları hem de artan girdi maliyetleri ve faizler nedeniyle firmaları olumsuz etkilediğini belirtti.

Tüm bu sıkıntıları aşmak için, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından başlatılan Enflasyonla Mücadele Programı'nı son derece önemli bulduklarını ve desteklediklerini dile getiren Zabun, "Zira enflasyonla mücadeleyi ne tek başına kamu, ne de tek başına özel sektör yapabilir. Sorumluluk ve görev hepimizindir." dedi.

Zabun, reel sektörden finans sektörüne, kamudan vatandaşlara kadar tüm Türkiye'nin aynı hedefe kenetlenmesi gerektiğini ifade ederek şunları kaydetti:

"Hepimiz tek yürek ve tek ses olursak, enflasyonla mücadelede de netice alacağımıza eminiz. Hem firmalarımızın hem de milletimizin, enflasyonla topyekün mücadeleye en geniş şekilde katılacaklarına inancımız tamdır. Biz de Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası olarak tüm oda üyelerimizin desteğini ve bu kampanyaya katılımlarını rica ediyor ve bekliyoruz. İnanıyorum ki Kahramanmaraş olarak gereken fedakarlığı gösterip, ülkemiz ve milletimiz için başlatılan bu iktisadi mücadelede en ön cephede yer alacağız. Kamu ve özel sektör arasındaki bu güçlü koordinasyon ve istişareyle, içinden geçtiğimiz bu zorlu süreci de geride bırakacağız."

Zabun, konuşmasının ardından enflasyonla mücadeleye destek veren firmalara teşekkür ederek, isimlerini açıkladı.

Kampanyaya destek veren firmalar, satışını yaptıkları ürünlerde en az yüzde 10 indirim uygulayacaklarını taahhüt etti.

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