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Kahramanmaraş'ta İŞKUR, işçi talebine yetişemiyor

FİNANS HABERLERİ  | 24.08.2019 11:22 | Son Güncelleme

  İŞSİZLİĞİN en düşük olduğu illerden Kahramanmaraş'ta birçok fabrika, ihtiyaçları olan işçileri, İŞKUR İl Müdürlüğü'nden talep ediyor ancak İŞKUR, taleplere yetişemiyor.

Kahramanmaraş'ta İŞKUR, işçi talebine yetişemiyor

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- İŞSİZLİĞİN en düşük olduğu illerden Kahramanmaraş'ta birçok fabrika, ihtiyaçları olan işçileri, İŞKUR İl Müdürlüğü'nden talep ediyor ancak İŞKUR, taleplere yetişemiyor. İŞKUR İl Müdürü Ali Yüce, 2019'un 7 aylık döneminde 1685 işletmenin kendilerinden 12 bin 50 işçi talebinde bulunduğunu ama 10 bin 725 tanesini karşılayabildiklerini söyledi.
Dondurması, biberi ve tarhanasıyla ünlü Kahramanmaraş aynı zamanda 150 binden fazla kişinin istihdam edildiği 1000 sanayi kuruluşu ile Türkiye'deki ilk 8 şehirden biri ve 2018'te de 1 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. İşsizliğin düşük olduğu şehirlerden biri olan kentte işçi ile işveren arasındaki köprü ise İŞKUR.
'BAZEN TALEPLERİ KARŞILAMADA ZORLANIYORUZ'
Geçen yıl bazı fabrikaların afişle işçi aradığı Kahramanmaraş'ın tekstil ve metal mutfak eşyalarında Türkiye'de söz sahibi bir şehir olduğunu ifade eden İŞKUR İl Müdürü Ali Yüce, başta bu 2 sektör olmak üzere fabrikalardan kendilerine çok sayıda işçi talebinin geldiğini söyledi. Yüce, şöyle devam etti:
"Bu talepleri karşılama noktasında bazen zorlandığımız oluyor. Kahramanmaraş'taki işsizliğin Türkiye ortalamasının altında olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Yılbaşından bu yana 1685 başvuru olmuş işyerlerinden İl Müdürlüğümüze. Bu 1685 işyeri, 12 bin 50 kişilik bize açık iş bildirmiş. Bunlar çeşitli mesleklerde olmakla birlikte bizden talep edilen en öne çıkan meslekler ise beden işçisi, iplik eğirme operatörü örgü makinesi operatörü dokumacı, metal levha işçilikleri ön plana çıkıyor. 12 bin 50 açık işin Temmuz sonu itibariyle 10 bin 725 tanesine yerleştirme yapmışız. Tabi bizden genelde bu çalışma şartları daha ağır olan beden işçisi, tekstil ve çelik metal mutfak metal eşyaları alanında olduğu için diğer işlere göre biraz daha ağır olması nedeniyle maalesef insanlarımız iş beğenmede, iş seçme noktasında biraz mesafeli davranıyor. Şu anda da elimizde 82 işyerinden bize müracaat var ve bunların talep ettiği 565 tane açık işimiz var."
'HEDEFİMİZ OLAN 18 BİNİ GEÇECEĞİZ'
Son zamanlarda alınan ekonomik tedbirlerden dolayı piyasada bir canlanma olduğunu ve bunun artarak devam edeceğini ümit ettiklerini kaydeden Ali Yüce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı istihdam seferberliği kapsamında yürüttükleri çakışmaların da aralıksız devam ettiğini söyledi. Yüce, "İŞKUR Genel Müdürlüğümüz, iller bazında, illerin büyüklüklerine göre Sayın Cumhurbaşkanımızın istihdam seferberliğini açıklarken 2.5 milyon istihdam söylemişti. Kahramanmaraş'a düşen pay, Genel Müdürlüğümüzce tespit edilen rakam 18 bin. Şu an 10 binin üzerindeyiz. Yani hedeflerimizle paralel olarak çalışmalarımız devam ediyor ve inşallah bu 18 bini de aşacağımızı umuyorum" diye konuştu.

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Kahramanmaraş'ta İŞKUR, işçi talebine yetişemiyorKahramanmaraş'ta İŞKUR, işçi talebine yetişemiyorKahramanmaraş'ta İŞKUR, işçi talebine yetişemiyorKahramanmaraş'ta İŞKUR, işçi talebine yetişemiyor

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