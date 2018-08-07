Kahramanmaraş'ta jeotermal kaynak suyu arama alanı ihaleleri

Kahramanmaraş'ta 6 jeotermal kaynak suyu arama alanı ihaleye çıkarıldı.

Kahramanmaraş Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki toplam 2 bin 537,02 hektarlık 4 jeotermal kaynak su alanı ile Dulkadiroğlu ilçesindeki toplam 5 bin 509,51 hektarlık 2 jeotermal kaynak su alanı, açık artırma suretiyle ayrı ayrı ihale edilecek.

İhale bedelleri 6 bin 742 lira ile 106 bin 824 lira arasında, geçici teminat bedelleri de bin 348,4 lira ile 21 bin 364,8 lira arasında değişen 6 sahanın ihalesi, 3 Eylül Pazartesi günü Kahramanmaraş Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürü odasında yapılacak. İhaleler, saat 09.00'da başlayacak ve yarım saat aralıklarla gerçekleştirilecek.

İstekliler tekliflerini, ihale gün ve saatine kadar komisyona iletebilecek.

