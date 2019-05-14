FİNANS

Kahramanmaraş'ta orman köylülerine 34 milyon liralık destek

FİNANS HABERLERİ  | 14.05.2019 10:17 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ Orman Bölge Müdürlüğü, son 3 yılda bölgedeki orman köylülerine 34 milyon lira faizsiz kredi desteğinde bulundu.

Kahramanmaraş'ta orman köylülerine 34 milyon liralık destek

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ Orman Bölge Müdürlüğü, son 3 yılda bölgedeki orman köylülerine 34 milyon lira faizsiz kredi desteğinde bulundu.
Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Alpaslan Altındaş, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın orman köylülerini yerinde istihdam edip şehirlere göçü önlemek amacıyla hayata geçirdiği ORKÖY Projesi kapsamında son 3 yılda önemli çalışmalara imza attıklarını söyledi. Sorumluluk sahaları olan Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep ve Kilis'ten çok sayıda proje başvurusu aldıklarını ifade eden Altındaş, "3 yılda 3 bin 638 aileye 33 milyon 948 bin 508 lira ORKÖY hibe ve kredi desteği verdik" dedi.
Özellikle hayvancılığı desteklemek için süt sığırcılığı, süt koyunculuğu, manda yetiştiriciliği, fenni arıcılık ve ipek böcekçiliği projeleri ile aileleri yerinde ve doğrudan desteklemeyi amaçladıklarını ifade eden Altındaş, "Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü olarak bölgemize bağlı illerde son 3 yılda 34 milyon civarında orman kredisi verdik orman köylümüze. Kredinin yaklaşık 30 milyon gibi büyük bir kısmı hayvancılık üzerine. Süt sığırcılığı, süt koyunculuğu, besi sığırcılığı, fenni arıcılık ve ipek böcekçiliği olarak veriyoruz. Bizim buradaki amacımız orman köylümüzü yerinde kalkındırmak ve orman köylümüzün köyden şehre göçünü engellemek, yerinde istihdamını ve gelirini sağlamak" diye konuştu.
Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü olarak orman köylüsüne kredi desteği vermeye devam edeceklerini de belirten Alpaslan Altındaş, köylerde yaşayan vatandaşların daha iyi ortamda yaşamaları için dam örtülüğü, güneş enerji sistemleri ve kaloriferli soba projelerine kredi desteğinde bulunduklarını kaydetti.

FOTOĞRAFLI

Kahramanmaraş'ta orman köylülerine 34 milyon liralık destekKahramanmaraş'ta orman köylülerine 34 milyon liralık destekKahramanmaraş'ta orman köylülerine 34 milyon liralık destekKahramanmaraş'ta orman köylülerine 34 milyon liralık destek

Yaz aylarında şık ve trend olmanın ipuçlarıYaz aylarında şık ve trend olmanın ipuçları
TÜİK-Sanayi üretimi Mart’ta yıllık bazda yüzde 2.2 azaldı (2)TÜİK-Sanayi üretimi Mart’ta yıllık bazda yüzde 2.2 azaldı (2)
KRİPTOPARAKRİPTOPARA
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Davutoğlu kuracağı partiyi Diyarbakır'da açıklayacak' iddiası

'Davutoğlu kuracağı partiyi Diyarbakır'da açıklayacak' iddiası

CHP iki partiden daha destek isteyecek!

CHP iki partiden daha destek isteyecek!

Bu işe girdi, talebe yetişemiyor

Bu işe girdi, talebe yetişemiyor

Dolarda dalgalanma devam ediyor!

Dolarda dalgalanma devam ediyor!

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Son gün 15 Haziran

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Son gün 15 Haziran

Kilosu 9 liradan 1 liraya düştü!

Kilosu 9 liradan 1 liraya düştü!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Hayvan küpeleme yetkisi birliklere devrediliyor

Hayvan küpeleme yetkisi birliklere devrediliyor

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Otellerle ilgili çok önemli karar!

Otellerle ilgili çok önemli karar!

Piyasaların gözü Merkez Bankası'nda...

Piyasaların gözü Merkez Bankası'nda...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
IFA - Tüketici elektroniği pazarı 1.05 trilyon euroya çıkacak

IFA - Tüketici elektroniği pazarı 1.05 trilyon euroya çıkacak

Erkek çalışanlar kadın yönetici istiyor

Erkek çalışanlar kadın yönetici istiyor

Tarım ürünleri üretici fiyatları Nisan’da yıllık yüzde 30.75 arttı

Tarım ürünleri üretici fiyatları Nisan’da yıllık yüzde 30.75 arttı

Halkbank'ın aktif büyüklüğü 407 milyar liraya yükseldi

Halkbank'ın aktif büyüklüğü 407 milyar liraya yükseldi

TÜİK-Sanayi üretimi Mart’ta yıllık bazda yüzde 2.2 azaldı (2)

TÜİK-Sanayi üretimi Mart’ta yıllık bazda yüzde 2.2 azaldı (2)

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.