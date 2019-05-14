Kahramanmaraş'ta orman köylülerine 34 milyon liralık destek

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ Orman Bölge Müdürlüğü, son 3 yılda bölgedeki orman köylülerine 34 milyon lira faizsiz kredi desteğinde bulundu. Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Alpaslan Altındaş, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın orman köylülerini yerinde istihdam edip şehirlere göçü önlemek amacıyla hayata geçirdiği ORKÖY Projesi kapsamında son 3 yılda önemli çalışmalara imza attıklarını söyledi. Sorumluluk sahaları olan Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep ve Kilis'ten çok sayıda proje başvurusu aldıklarını ifade eden Altındaş, "3 yılda 3 bin 638 aileye 33 milyon 948 bin 508 lira ORKÖY hibe ve kredi desteği verdik" dedi. Özellikle hayvancılığı desteklemek için süt sığırcılığı, süt koyunculuğu, manda yetiştiriciliği, fenni arıcılık ve ipek böcekçiliği projeleri ile aileleri yerinde ve doğrudan desteklemeyi amaçladıklarını ifade eden Altındaş, "Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü olarak bölgemize bağlı illerde son 3 yılda 34 milyon civarında orman kredisi verdik orman köylümüze. Kredinin yaklaşık 30 milyon gibi büyük bir kısmı hayvancılık üzerine. Süt sığırcılığı, süt koyunculuğu, besi sığırcılığı, fenni arıcılık ve ipek böcekçiliği olarak veriyoruz. Bizim buradaki amacımız orman köylümüzü yerinde kalkındırmak ve orman köylümüzün köyden şehre göçünü engellemek, yerinde istihdamını ve gelirini sağlamak" diye konuştu. Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü olarak orman köylüsüne kredi desteği vermeye devam edeceklerini de belirten Alpaslan Altındaş, köylerde yaşayan vatandaşların daha iyi ortamda yaşamaları için dam örtülüğü, güneş enerji sistemleri ve kaloriferli soba projelerine kredi desteğinde bulunduklarını kaydetti.



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