Kahramanmaraş'ta yatırımlar hız kesmiyor

İSMAİL HAKKI DEMİR - Türkiye'nin tekstilde dördüncü büyük kenti Kahramanmaraş'ta sanayiciler, ülkeye yönelik spekülatif ataklara rağmen istihdam oluşturmaya ve yatırım yapmaya devam ediyor. Bir milyonu aşkın nüfusu, 5 milyar dolar sanayi üretimi ve 2,5 milyar dolar dış ticaret hacmiyle kalkınma konusunda Anadolu'daki en iyi model oluşturan kentlerden Kahramanmaraş'ta yatırımlar hız kesmeden sürüyor. Dünyanın 125 ülkesine ihracat yaparak iplikte, dokumada ve örmede artık güçlü bir Türk markası olarak anılan Kahramanmaraş'ta bu alanda faaliyet gösterecek bir organize sanayi bölgesi daha yükseliyor. 2008'de yer seçimi yapılarak çalışmalara başlanan Türkoğlu Organize Sanayi Bölgesi'nin alt yapı çalışmalarının bitmesinin ardından sanayicilerin bir kısmı fabrikalarını çalıştırmaya başladı, bir kısmının da inşaatı hızla devam ediyor. Yatırım alanı olarak ayrılan parsellerin tamamında 2019 yılı içerisinde üretime geçilmesi hedefleniyor. Yaklaşık 900 milyon liralık yatırım yapılması planlanan bölgede tekstil, gıda, mobilya, metal, ahşap işleri, plastik ambalaj gibi alanlarda yaklaşık 3-4 bin kişinin istihdam edilmesi bekleniyor.

- "Yatırımlarına hız kesmeden devam ediyorlar" Türkoğlu Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Ömer Sağlam, AA muhabirine, Türkoğlu OSB'nin kentin en gözde sanayi alanlarından biri olduğunu belirtti. Alt yapı çalışmalarının bitirildiğini, sanayicilerin yatırımlarını beklediklerini ifade eden Sağlam, "Piyasalarda spekülatif bir durum söz konusu ama buna rağmen sanayicilerimiz yatırımlarına devam etmektedir. Mevcut sanayicilerimiz üretimine devam ediyor, fabrika inşaatı olan da inşaatlarını bitirmeye çalışıyor. Şu anda yatırımlarımız tam gaz devam ediyor. Yatırımlarda bir yavaşlama söz konusu değil." dedi. Sağlam, sanayi bölgesinde tekstil ve iplik üretiminin yoğunlukta olduğuna dikkat çekti. Bölgede gıda, zeytinyağı fabrikası, baharat üretimi yapacak firmaların da bulunduğunu dile getiren Sağlam, "Bizim 28 sanayi parselimiz var. Bunlardan 6'sı üretime geçti. Biri de başlamak üzeredir. 8-9'u da inşaatı devam eden fabrikamız var. Bunlar da yatırımlarına hız kesmeden devam ediyorlar. Yatırımlarda bir sıkıntı bulunmuyor." diye konuştu.