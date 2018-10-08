FİNANS

Kahramanmaraş'ta yatırımlar hız kesmiyor

FİNANS HABERLERİ  | 08.10.2018 15:22 | Son Güncelleme

Türkiye'nin tekstilde dördüncü büyük kenti Kahramanmaraş'ta sanayiciler, ülkeye yönelik spekülatif ataklara rağmen istihdam oluşturmaya ve yatırım yapmaya devam ediyor - Bir milyonu aşkın nüfusu, 5 milyar dolar sanayi üretimi ve 2,5 milyar dolar dış ticaret hacmiyle kalkınma konusunda Anadolu'daki en iyi model oluşturan kentlerden biri olan Kahramanmaraş'ta yaklaşık 900 milyon liralık yatırımla 3-4 bin kişinin istihdam edileceği tesisler yükseliyor - Türkoğlu Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Ömer Sağlam: - "Şu anda yatırımlarımız tam gaz devam ediyor. Yatırımlarda bir yavaşlama söz konusu değil"

İSMAİL HAKKI DEMİR - Türkiye'nin tekstilde dördüncü büyük kenti Kahramanmaraş'ta sanayiciler, ülkeye yönelik spekülatif ataklara rağmen istihdam oluşturmaya ve yatırım yapmaya devam ediyor.

Bir milyonu aşkın nüfusu, 5 milyar dolar sanayi üretimi ve 2,5 milyar dolar dış ticaret hacmiyle kalkınma konusunda Anadolu'daki en iyi model oluşturan kentlerden Kahramanmaraş'ta yatırımlar hız kesmeden sürüyor.

Dünyanın 125 ülkesine ihracat yaparak iplikte, dokumada ve örmede artık güçlü bir Türk markası olarak anılan Kahramanmaraş'ta bu alanda faaliyet gösterecek bir organize sanayi bölgesi daha yükseliyor. 2008'de yer seçimi yapılarak çalışmalara başlanan Türkoğlu Organize Sanayi Bölgesi'nin alt yapı çalışmalarının bitmesinin ardından sanayicilerin bir kısmı fabrikalarını çalıştırmaya başladı, bir kısmının da inşaatı hızla devam ediyor.

Yatırım alanı olarak ayrılan parsellerin tamamında 2019 yılı içerisinde üretime geçilmesi hedefleniyor. Yaklaşık 900 milyon liralık yatırım yapılması planlanan bölgede tekstil, gıda, mobilya, metal, ahşap işleri, plastik ambalaj gibi alanlarda yaklaşık 3-4 bin kişinin istihdam edilmesi bekleniyor.

- "Yatırımlarına hız kesmeden devam ediyorlar"

Türkoğlu Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Ömer Sağlam, AA muhabirine, Türkoğlu OSB'nin kentin en gözde sanayi alanlarından biri olduğunu belirtti.

Alt yapı çalışmalarının bitirildiğini, sanayicilerin yatırımlarını beklediklerini ifade eden Sağlam, "Piyasalarda spekülatif bir durum söz konusu ama buna rağmen sanayicilerimiz yatırımlarına devam etmektedir. Mevcut sanayicilerimiz üretimine devam ediyor, fabrika inşaatı olan da inşaatlarını bitirmeye çalışıyor. Şu anda yatırımlarımız tam gaz devam ediyor. Yatırımlarda bir yavaşlama söz konusu değil." dedi.

Sağlam, sanayi bölgesinde tekstil ve iplik üretiminin yoğunlukta olduğuna dikkat çekti.

Bölgede gıda, zeytinyağı fabrikası, baharat üretimi yapacak firmaların da bulunduğunu dile getiren Sağlam, "Bizim 28 sanayi parselimiz var. Bunlardan 6'sı üretime geçti. Biri de başlamak üzeredir. 8-9'u da inşaatı devam eden fabrikamız var. Bunlar da yatırımlarına hız kesmeden devam ediyorlar. Yatırımlarda bir sıkıntı bulunmuyor." diye konuştu.

- "Yatırım yapmaya devam ediyoruz"

İş adamı Selahattin Çiçekçi ise 50 yıldır sanayinin içerisinde olduğunu, OSB'de iplik üretimi yapacaklarını söyledi.

Aç susuz ve uykusuz fuar fuar dolaşıp Türkiye'ye döviz getirmeye çalışan insanlar olduklarını aktaran Çiçekçi, bugün de katma değeri daha yüksek iplikle bunu yapmayı hedeflediklerini belirtti.

Türk sanayicisi ve ihracatçısı olarak önlerinde Türkiye'nin son 16 yılına damgasını vuran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gibi yiğit bir nefer bulunduğunu vurgulayan Çiçekçi, şunları kaydetti:

"Bununla da dünyada açılmayacak bir yer ve ülke yok. Sayın Cumhurbaşkanı bize cesaret veriyor. Türkiye'nin geleceği çok parlak. Benim burada kurmaya çalıştığım tesiste 300 kişi istihdam edilecek. Bu da ailesiyle düşündüğümüzde yaklaşık 2 bin kişilik istihdam demektir. Gözüken ekonomik sıkıntılar suni. Bu ülkenin geleceğinin tıkanmasına çalışılıyor. Cumhurbaşkanımızın önünü tıkamaya çalışıyorlar. Bunların hepsini sanayiciler olarak biliyoruz. Cumhurbaşkanımız bize destek oluyor biz de ona destek oluyoruz yatırım yapmaya devam ediyoruz."

Çiçekçi, ülkenin geleceğinin çok aydınlık olacağını belirterek, "Hiç karamsar değiliz. Sanayici korkmamalı ve korkmuyoruz. Sanayi devletine güvenmeli ve güveniyoruz. Dövizle bizi baskı altına almaya çalışıyorlar ama biz ülke olarak da millet olarak da bu baskının altına kalacak değiliz." şeklinde konuştu.

PARTNERVahşi doğanın acımasız yüzü! 20 dakika uğraştıVahşi doğanın acımasız yüzü! 20 dakika uğraştı
Tesla yatırımcılarından Elon Musk’a tepkiTesla yatırımcılarından Elon Musk’a tepki
Tesla yatırımcılarından Elon Musk’a tepkiTesla yatırımcılarından Elon Musk’a tepki
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
fabrika iplik kahramanmaraş tekstil Türkoğlu Organize Sanayi Bölgesi

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'de Erdoğan'ı kızdıran 'Suriyeli' tartışması

AK Parti'de Erdoğan'ı kızdıran 'Suriyeli' tartışması

Erdoğan'ın gösterdiği İsmet İnönü fotoğrafına CHP'li Ağbaba'dan bir başka fotoğrafla yanıt!

Erdoğan'ın gösterdiği İsmet İnönü fotoğrafına CHP'li Ağbaba'dan bir başka fotoğrafla yanıt!

Benzin ve motorine büyük zam yolda

Benzin ve motorine büyük zam yolda

Rüyasındaki meyvenin ağacından 13 bin tane dikti

Rüyasındaki meyvenin ağacından 13 bin tane dikti

Emekliler 2019'da ne kadar zam alacaklar?

Emekliler 2019'da ne kadar zam alacaklar?

Türkiye İş Kurumu yurt dışında çalıştırılmak üzere 2 bin dolar maaşla personel alımı yapacak

Türkiye İş Kurumu yurt dışında çalıştırılmak üzere 2 bin dolar maaşla personel alımı yapacak

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Ticaret Bakanlığı ekmek zammını durdurdu

Ticaret Bakanlığı ekmek zammını durdurdu

Crate and Barrel, Türkiye faaliyetini sonlandırıyor

Crate and Barrel, Türkiye faaliyetini sonlandırıyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan McKinsey açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan McKinsey açıklaması

FED faiz kararını açıkladı

FED faiz kararını açıkladı

Bu habere dikkat! Eğer işsizseniz mutlaka okuyun

Bu habere dikkat! Eğer işsizseniz mutlaka okuyun

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çinli turist sayısı artınca THY'nin Uzakdoğu seferleri de doldu

Çinli turist sayısı artınca THY'nin Uzakdoğu seferleri de doldu

Yastık altına hücum

Yastık altına hücum

Kale Kilit: Türkiye’nin yüzde 49’u gece yatarken kapısını kilitlemiyor

Kale Kilit: Türkiye’nin yüzde 49’u gece yatarken kapısını kilitlemiyor

Bursa Tarım ve Hayvancılık Fuarları, 9 Ekim'de açılıyor

Bursa Tarım ve Hayvancılık Fuarları, 9 Ekim'de açılıyor

Eti Alüminyum GM: Yatırım 1.1milyar dolara, istihdam 3 bin 100 kişiye ulaşacak

Eti Alüminyum GM: Yatırım 1.1milyar dolara, istihdam 3 bin 100 kişiye ulaşacak

Çin’in 8.4 milyar dolarlık dev şirketinde Türk bilim insanı sesleri

Çin’in 8.4 milyar dolarlık dev şirketinde Türk bilim insanı sesleri

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.