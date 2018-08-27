Kahramanmaraş'tan dört kıtaya dondurma ihracatı

İSMAİL HAKKI DEMİR - Keçi sütü ve salep bitkisinin ustaların ellerinde benzersiz bir lezzete ulaşmasıyla ortaya çıkan "Maraş dondurması", Çin'den Güney Afrika'ya, ABD'den Maldivler'e kadar ihraç ediliyor. Dondurmanın Anadolu'daki tarihi yaklaşık 300 yıl öncesine uzanıyor. Dağların yamaçlarında ve vadilerinde biriken el değmemiş karla pekmez ve meyve özlerini karıştıran Anadolu insanı, yaz aylarında "karsambaç" adını verdiği bu tatla serinlemeye başladı. Başlangıçta serinlemek için yapılan karsambaç, Kahramanmaraş'ta adım adım gelenekselleşerek dondurmaya dönüştü. Şeker, keçi sütü ve salebin usta ellerde karıştırılmasıyla sakız gibi uzayan Maraş dondurması, kendine özgü hoş lezzeti ve aroması, özlü, homojen parlak beyaz rengi, erimeye karşı dayanıklı olması ve düşük sıcaklıkta niteliklerini uzun süre muhafaza etmesiyle diğer dondurmalardan farklılaşıyor. Türk tatlı kültüründe önemli bir yeri olan dondurma, Kahramanmaraş'ın adıyla özdeşleşerek adeta sembolü haline geldi. Maraş dondurması, üretiminde kullanılan keçi sütü ile salebin oluşturduğu farklı tat ve aromanın yanı sıra yapımında sarf edilmesi gereken ustalık ve beceriyle de öne çıkıyor.

Kentin bu lezzetini dünyanın farklı ülkelerine ulaştırarak damakları tatlandıran Kahramanmaraşlı üreticiler, yurt içinde ve yurt dışında yaklaşık 20 bin kişiyi de istihdam ediyor. Türkiye ile özdeşleşen Maraş dondurması, şube ya da franchising yöntemiyle Çin'den Güney Afrika'ya, ABD'den Maldivler'e kadar 38 ülkeye ihraç ediliyor. - "Yurt içi ve yurt dışında şubeleri var" Mado Yönetim Kurulu Üyesi Atilla Kanbur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, anne, babası ve bütün dedelerinin dondurmacı olduğunu, Kahramanmaraş dondurmasına en büyük emeği geçen ailelerden biri olduklarını söyledi. Mado'nun beşinci kuşak temsilcileri olarak dondurma yolculuğunu, damaklarda gelenek ve lezzetle sürdürmeye devam ettiklerini dile getiren Kanbur, Kahramanmaraş'ta sadece kendi fabrikalarının dondurma bölümünde binin üzerinde çalışan bulunduğunu belirtti. Dört kıtada şubelerinin bulunduğunu ifade eden Kanbur, sadece Türkiye'de 400'ün üzerinde kendi kurumlarına bağlı dondurma ağlarının olduğunu belirterek ,"Bizim dışımızdaki arkadaşlarımızın da yurt içi ve yurt dışında şubeleri var. Hep birlikte 10 binin üzerinde Türkiye'de, yine yaklaşık 10 bin de yurt dışında istihdam sağlamış oluyoruz. Biz kurum olarak dört kıtada 26 ülkede ihracat yapar konuma geldik. Çünkü dondurma sektörü yurt dışında oldukça rağbet görmektedir." dedi.