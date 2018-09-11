"Kahvaltı çocuklar için de en önemli öğün"

İSTANBUL (AA) - Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Filiz Bakar, kahvaltının çocuklar için de en önemli öğünü oluşturduğunu, bu nedenle birkaç dakika fazla uyumak uğruna kahvaltının kesinlikle geçiştirilmemesi gerektiğini belirtti.

Yeditepe Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, araştırmaların, çocuğun okul başarısında uyku düzeninden kahvaltı alışkanlıklarına kadar birçok noktanın etkili olduğunu gösterdiği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Bakar, yapılacak bazı akıllı planlamalarla bu süreci çok daha kolay atlatmanın mümkün olabileceğini kaydetti.

Bakar, yaz aylarında çok daha geç yatıp geç kalkmaya alışan çocuklar için okul döneminin belki de en zor yanının uyanabilmek olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti.

"Okullar açılmadan birkaç gün öncesinden uyku düzenini oturtmak gerekiyor. Çünkü kaliteli ve yeterli uykunun çocuğun büyüme ve gelişmesinde olduğu kadar, okul başarısında da etkili olduğu biliniyor. Uyku süresi çocuğun yaşına göre değişse de ilkokul öğrencilerinin saat 21.30-22.00 civarında, ortaokul ve lise öğrencilerinin ise saat 22.30 civarında yatması uygun bulunuyor. Bu süreler sabah kalkış saatine göre değişebilse de sonuçta büyüme ve gelişmeleri devam eden çocukların günde 8-10 saat uyumaları gerektiğinin unutulmaması gerekiyor."