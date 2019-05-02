FİNANS

"Kahvaltı sofralarındaki besinlerin sahurda da tüketilmesi gerekiyor"

FİNANS HABERLERİ  | 02.05.2019 10:21 | Son Güncelleme

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Başak Öney: - "Vücudumuzun bağışıklığını koruyabilmek ve gün içerisindeki dengesini sağlayabilmek için sahurun atlanmaması ve kahvaltı sofralarında tüketilen besinlerin sahurda da tüketilmesi gerekiyor"

İSTANBUL (AA)- Bezmialem Vakıf Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Başak Öney, vücudun bağışıklığını koruyabilmek ve gün içerisindeki dengesini sağlayabilmek için sahurun atlanmaması ve kahvaltı sofralarında tüketilen besinlerin sahurda da tüketilmesi gerektiğini bildirdi.

Bezmialem Vakıf Üniversitesi’nden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Başak Öney, yaklaşan ramazan öncesi sahur sofralarının nasıl olması gerektiğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Öney, sahurda ağır, yani yağ, tuz, şeker ve karbonhidrat düzeyi yüksek besinlerden uzak durmak gerektiğini belirterek, ideal bir sahur sofrasında su, haşlanmış yumurta veya menemen, peynir, zeytin, pekmez, domates, salatalık, maydanoz, fındık, ceviz, badem ve tam buğday ekmeğinin olması gerektiğini kaydetti.

Öney, "Vücudumuzun bağışıklığını koruyabilmek ve gün içerisindeki dengesini sağlayabilmek için sahurun atlanmaması ve kahvaltı sofralarında tüketilen besinlerin sahurda da tüketilmesi gerekiyor." ifadesini kullandı.

- "2 litre su ihtiyacını ayran, kefir ve hoşaf ile karşılayabilirsiniz"

İftar ve sahur arasındaki "kısa" zaman diliminde 2 litre su tüketmenin zor olabileceğini ancak su yerine geçebilecek sıvılarla vücudun sıvı dengesinin sağlanabileceğini aktaran Öney, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ramazan döneminde sıvı alımına dikkat edilmezse oluşabilecek su kayıpları ve buna bağlı olarak vücudun elektrolit dengesinin bozulması, başta böbrekler olmak üzere kalp ve dolaşım sistemi ile beyin sağlığını olumsuz etkileyebilir. Eğer iftar ve sahur arasındaki kısa zamanda 2 litre su tüketmenin zor olacağını düşünüyorsanız maden suyu, ayran, kefir, cacık, hoşaf, taze sıkılmış meyve suyu, bitki çayları ile de sıvı tüketimini destekleyebilirsiniz. Çay, kahve ve kola gibi içecekler diüretik etkisinden dolayı daha fazla idrar çıkışına ve dolayısıyla da sıvı kaybına neden olur."

- İftar sofrasında hangi besinler bulunmalı?

Başak Öney, uzun süren açlık durumunun, kan şekerinin düşmesine, bunun da oruç tutan bireylerin iftarda gereğinden fazla yemesine neden olduğunu belirterek, iftar sofrasında su, kahvaltılık iftar tabağı, bir kâse çorba, salata, et, tavuk veya sebze yemeği, bulgur pilavı veya tam buğday ekmeği, bir kâse yoğurt veya ayran olması gerektiğini bildirdi.

İftardan yaklaşık 1,5 saat sonra meyve, süt, yoğurt ve kuru yemişlerden birinin tercih edilerek ara öğün yapılması gerektiğine işaret eden Öney, "Ramazanda yaygın olarak tüketilen şerbetli, unlu, yağlı tatlılar yerine muhallebi, sütlaç, güllaç gibi sütlü tatlılar tercih edilebilir. Fakat bu tatlılar da sık tüketilmemelidir." ifadelerini kullandı.

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Başak Öney Bezmialem Vakıf Üniversitesi

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