FİNANS

Kahve Dünyası’nda fastPay ile ışık hızında avantajlı ödeme dönemi

FİNANS HABERLERİ  | 08.10.2019 12:20 | Son Güncelleme

DenizBank Dijital Dönüşüm, CRM ve Değişim Yönetimi Grubu Genel Müdür Yardımcısı Umut Özdoğan: - "Dijitaldeki temel stratejilerimizden biri olan ‘müşterinin olduğu yerde hazır bulunmak’ ilkemize dayanarak, insanların günlük hayatının pek çok alanına dokunan, yaşam kalitesine katkı sağlayan proje ve iş birliklerini hayata geçiriyoruz" - "Söz konusu çalışmalarımızla, dijital dönüşümü “fijital” yani fiziksel ve dijital kanalların entegre kullanıldığı alanlarda başarı ile ortaya koyduğumuza inanıyoruz"

İSTANBUL (AA) - DenizBank, Türkiye’nin 36 ilinde hizmet sunan Kahve Dünyası ile cep telefonundan temassız ödeme kolaylığı sağlayan bir iş birliği gerçekleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, DenizBank müşterisi olsun olmasın herkesin faydalanabileceği fastPay ile cüzdan taşıma derdi olmadan, nakit paraya ihtiyaç duymadan, sadece cep telefonunu yan çevirip, ekranda çıkan QR kodu (Kare Kod) okutarak 200’ü aşkın Kahve Dünyası mağazasında ödeme yapmak mümkün olacak.

Anlaşma kapsamında ek olarak fastPay ile yapılacak ilk alışverişte 10 TL kullanıcılara hediye edilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DenizBank Dijital Dönüşüm, CRM ve Değişim Yönetimi Grubu Genel Müdür Yardımcısı Umut Özdoğan, dijital uygulamaları geliştirmeye başladıkları 2012 yılından bu yana her zaman müşteriyi merkezde konumlayan bir strateji uyguladıklarını dile getirerek, inovasyonu müşterileri olsun veya olmasın herkese kolaylık sağlamak için ürettiklerini bildirdi.

Özdoğan, şunları kaydetti:

"Dijitaldeki temel stratejilerimizden biri olan ‘müşterinin olduğu yerde hazır bulunmak’ ilkemize dayanarak, insanların günlük hayatının pek çok alanına dokunan, yaşam kalitesine katkı sağlayan proje ve iş birliklerini hayata geçiriyoruz. Söz konusu çalışmalarımızla, dijital dönüşümü “fijital” yani fiziksel ve dijital kanalların entegre kullanıldığı alanlarda başarı ile ortaya koyduğumuza inanıyoruz. Yeni anlaşmamızla birlikte ülke çapında 200’ü aşkın Kahve Dünyası mağazasında nakitsiz ödeme dönemini başlatıyoruz.

Artık insanlarımız yapacakları alışverişlerinde fastPay ile cüzdan taşımadan, para üstü beklemeden, adeta kasadan ürün geçirir gibi telefonlarını yan çevirip kare kodu okutarak güvenle ödeme yapabilecekler. 2015 yılında yine Kahve Dünyası ile Beacon teknolojisini bir mağaza zincirinde müşterilerimizin kullanımına ilk kez sunmuştuk. İnsanlarımızın değişen alışkanlıklarını doğru okuyarak, hizmet yelpazemizi genişleterek ilerlemeyi sürdüreceğiz."

Kahve Dünyası Genel Müdürü Kaan Altınkılıç ise Türkiye’nin 36 ilinde 200’ü aşkın mağaza ile coğrafi penetrasyonu en yüksek kahve ve çikolata zinciri olarak her gün 100 bini aşkın misafiri ağırladıklarını ifade etti.

Altınkılıç, “Kahve Dünyası olarak trendleri ve değişen tüketici davranışlarını yakından takip ediyor, bu doğrultuda lezzetlerimizin yanında dijitalleşme odağında gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla da kaliteli hizmet vermeye odaklanıyoruz. DenizBank, daha önce de teknoloji odaklı ortak bir projeyi hayata geçirdiğimizden dolayı, bu alandaki çalışmalarını yakından takip ettiğimiz bir kurum. fastPay teknolojisi çerçevesindeki yeni iş birliğimizle bu kez de misafirlerimizin kolay ve zahmetsiz şekilde ödeme yapmasına olanak tanıyacağımız için mutluluk duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

PARTNERİki otomobilin gücüne karşı koydu...İki otomobilin gücüne karşı koydu...
THY'nin 700 kadın kabin görevlisi alım ilanına büyük ilgi başvuru sayfasını kilitlediTHY'nin 700 kadın kabin görevlisi alım ilanına büyük ilgi başvuru sayfasını kilitledi
THBB: İnşaat sektörü 16 ay sonra canlanma belirtisi gösterdiTHBB: İnşaat sektörü 16 ay sonra canlanma belirtisi gösterdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
denizbank

En Çok Okunan Haberler

Flaş operasyon! Kritik isimlere gözaltı kararı...

Flaş operasyon! Kritik isimlere gözaltı kararı...

Türkiye'ye Suriye operasyonu için teklif: Yardıma hazırız

Türkiye'ye Suriye operasyonu için teklif: Yardıma hazırız

Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili Bakan Albayrak'tan önemli açıklama

Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili Bakan Albayrak'tan önemli açıklama

Memur ile emeklisine 2020 yılında zam ve fark yolda

Memur ile emeklisine 2020 yılında zam ve fark yolda

'Sigara ve alkole' vergi artışı yolda

'Sigara ve alkole' vergi artışı yolda

Bakan duyurdu! Güneydoğu'da petrol, Trakya'da gaz müjdesi

Bakan duyurdu! Güneydoğu'da petrol, Trakya'da gaz müjdesi

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türk perakende markaları Rus "pazaryerleri" ile bir araya geldi

Türk perakende markaları Rus "pazaryerleri" ile bir araya geldi

THY'nin 700 kadın kabin görevlisi alım ilanına büyük ilgi başvuru sayfasını kilitledi

THY'nin 700 kadın kabin görevlisi alım ilanına büyük ilgi başvuru sayfasını kilitledi

THBB: İnşaat sektörü 16 ay sonra canlanma belirtisi gösterdi

THBB: İnşaat sektörü 16 ay sonra canlanma belirtisi gösterdi

Turunçgillerin atası pomelo, sadece Antalya'da yetişiyor

Turunçgillerin atası pomelo, sadece Antalya'da yetişiyor

İHBİR'den rekor ihracat

İHBİR'den rekor ihracat

Akbank'ın sendikasyon kredisine 1 milyar doların üstünde talep

Akbank'ın sendikasyon kredisine 1 milyar doların üstünde talep

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.